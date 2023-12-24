習高調捧毛 墊高自己鞏固執政

毛澤東130週年冥誕之際，中國官方高調讚揚其事跡。中國國家主席習近平預料率領中共高層赴天安門毛澤東紀念堂瞻仰遺容。（彭博）

2023/12/24 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕位於北京天安門的毛澤東紀念堂十八日發布公告，廿四至廿六日上午暫停開放公眾瞻仰。香港「星島日報」指出，廿六日為毛澤東一三○歲冥誕，預料中國國家主席習近平將率領中共中央高層瞻仰遺容，並發表高度評價毛澤東功績的演說。在外界憂心習藉著頌揚毛澤東，營造對他個人的新狂熱崇拜之際，中共黨刊「求是」所發表讚揚毛澤東的文章中，不斷將毛、習兩人相提並論。對於這一連串操作，「自由亞洲電台」引述時事評論人士馬聚說法，指習認為毛的地位越高，自己的執政合法性也就越強。

求是十八日刊登題為「永遠銘記毛澤東同志的豐功偉績和崇高風範」專文，細數毛澤東過往事蹟。但內文話鋒一轉寫道，「黨的十八大以來，在新的偉大鬥爭中，我們黨又有了習近平總書記這樣一位眾望所歸的黨的核心、人民領袖、軍隊統帥，這是黨和國家之幸、人民之幸、中華民族之幸」。此外，中國央視近期播出講述習近平父親、前中國國務院秘書長習仲勛事跡的紀錄片，描述其對改革開放的貢獻，光環甚至壓過鄧小平。

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自由亞洲電台提到，習近平自二○一三年掌權以來，分別於該年和二○一九年中共建政七十週年前夕瞻仰毛澤東儀容。馬聚說，習十三歲遭遇文化大革命，十六歲碰上「上山下鄉」運動，成長期壟罩在毛思想之下。因此，抬高毛澤東的地位非常符合習近平的個人價值。另有評論點出，求是迴避了鄧小平、江澤民和胡錦濤三位前中國領導人，為的是營造中國只出現了「兩個偉人」的氛圍。一些觀察人士還認為，把習毛相提並論，或許是為習超越毛做輿論準備。

反禁民間過度個人崇拜

只不過，對毛澤東的崇拜似乎僅限於官方層級。香港「明報」報導，數場在北京的毛澤東紀念活動受到阻撓、破壞，一些報名參加緬懷活動的民眾還被惡意威脅。觀察人士認為，原因包括官方不願活動具有組織性質；不願看到民間過度個人崇拜；擔憂許多人藉著懷念毛澤東，把矛頭指向當今執政者。

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