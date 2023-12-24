習高調捧毛 墊高自己鞏固執政
〔編譯林家宇／綜合報導〕位於北京天安門的毛澤東紀念堂十八日發布公告，廿四至廿六日上午暫停開放公眾瞻仰。香港「星島日報」指出，廿六日為毛澤東一三○歲冥誕，預料中國國家主席習近平將率領中共中央高層瞻仰遺容，並發表高度評價毛澤東功績的演說。在外界憂心習藉著頌揚毛澤東，營造對他個人的新狂熱崇拜之際，中共黨刊「求是」所發表讚揚毛澤東的文章中，不斷將毛、習兩人相提並論。對於這一連串操作，「自由亞洲電台」引述時事評論人士馬聚說法，指習認為毛的地位越高，自己的執政合法性也就越強。
求是十八日刊登題為「永遠銘記毛澤東同志的豐功偉績和崇高風範」專文，細數毛澤東過往事蹟。但內文話鋒一轉寫道，「黨的十八大以來，在新的偉大鬥爭中，我們黨又有了習近平總書記這樣一位眾望所歸的黨的核心、人民領袖、軍隊統帥，這是黨和國家之幸、人民之幸、中華民族之幸」。此外，中國央視近期播出講述習近平父親、前中國國務院秘書長習仲勛事跡的紀錄片，描述其對改革開放的貢獻，光環甚至壓過鄧小平。
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自由亞洲電台提到，習近平自二○一三年掌權以來，分別於該年和二○一九年中共建政七十週年前夕瞻仰毛澤東儀容。馬聚說，習十三歲遭遇文化大革命，十六歲碰上「上山下鄉」運動，成長期壟罩在毛思想之下。因此，抬高毛澤東的地位非常符合習近平的個人價值。另有評論點出，求是迴避了鄧小平、江澤民和胡錦濤三位前中國領導人，為的是營造中國只出現了「兩個偉人」的氛圍。一些觀察人士還認為，把習毛相提並論，或許是為習超越毛做輿論準備。
反禁民間過度個人崇拜
只不過，對毛澤東的崇拜似乎僅限於官方層級。香港「明報」報導，數場在北京的毛澤東紀念活動受到阻撓、破壞，一些報名參加緬懷活動的民眾還被惡意威脅。觀察人士認為，原因包括官方不願活動具有組織性質；不願看到民間過度個人崇拜；擔憂許多人藉著懷念毛澤東，把矛頭指向當今執政者。