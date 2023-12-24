為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

秘魯警員扮裝耶誕老人 破獲販毒集團並查扣毒品

2023/12/24 04:30

〔中央社〕祕魯當局今天表示，耶誕佳節前夕，該國的警察裝扮成耶誕老公公，滲透進入首都利馬（Lima）郊外的社區，並成功破獲1個小型販毒集團。

法新社報導，本次臥底行動在秘魯首都以北約70公里的瓦拉爾（Huaral）1間住宅，成功逮捕2名出售古柯鹼和大麻的男性嫌犯。

國家警察綠色中隊（Green Squadron）隊長巴洛米諾（Walter Palomino）告訴媒體記者，臥底人員「偽裝成耶誕老人，以在避免引人注意的情況下潛入這個危險的社區」。

他說，「這個策略大獲成功。『邪惡馴鹿』（Evil Reindeer）該去監牢裡過耶誕節了」。所謂的「邪惡馴鹿」是這個販毒集團的綽號。

本次緝毒行動中，1名偽裝成耶誕老人的警察用大錘破門後進入民宅，逮捕嫌犯。

警方表示，耶誕老人和他的助手小精靈共逮捕2名男子，並查獲數百包古柯糊（cocaine paste）和大麻，但警方並未公布查獲毒品的實際數量或市值。

祕魯是全球最大古柯鹼生產國之一，警方也經常透過變裝在特殊節日查緝毒品。今年10月31日萬聖節當天，警方在變裝後逮捕2名疑為販毒集團「貝柏亞家族」（Balboa clan）成員的嫌犯。

去年耶誕節前夕，利馬的警察同樣裝扮成耶誕老公公和助手小精靈，混進利馬治安不佳的蘇爾基約區（Surquillo），逮捕4名嫌犯，並查獲6000包古柯糊。1121224

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播