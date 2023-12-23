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看到頭就癢！飄逸秀髮藏上百顆「頭蝨卵」超噁畫面曝

看似頭髮狀況非常好的女學生，竟梳出上百顆頭蝨卵。（圖擷取自TikTok）

看似頭髮狀況非常好的女學生，竟梳出上百顆頭蝨卵。（圖擷取自TikTok）

2023/12/23 21:41

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一名專門處理頭蝨的美髮師，經常在網路上分享一些非常極端的案例。近日，她上傳一名看似頭髮狀況非常良好的女學生，然而，當梳子一往下梳，竟梳出上百顆頭蝨卵，極度噁心的畫面，震驚一票網友！

根據《每日星報》報導，這位21歲的頭蝨美髮師，名叫萊查（Rachel Maroun）。從她最近上傳的影片中可見，一名年輕女學生外表亮眼的長髮，外觀看起來非常乾淨。然而，在萊查細心觀察過後，發現裡面藏了上百顆頭蝨卵，隨後使用梳子進行清理，成功將上百顆頭蝨卵梳下。

@liceladyrachel People in SYDNEY listen up ????️ book a treatment with the link in my bio #liceasmr #licetreatment #licefree ♬ original sound - Rach

萊查表示，這些卵集中在頭部耳朵上方，是頭蝨最常產卵的區域之一。接著，她分享如何分辨頭皮屑和頭蝨卵的小技巧，「建議輕輕拉動頭髮，如果物質馬上脫落，可能是頭皮屑，而如果卡在原處，那很可能是頭蝨。」

萊查呼籲大家應該定期檢查自己的頭髮，提前發現並處理頭蝨問題。她指出，這名女學生的情況相當嚴重，所幸她在頭蝨卵孵化之前就尋求專業處理，萊查並警告，頭蝨卵僅需幾天就能孵化成為頭蝨，並且每隻頭蝨平均可產下150顆卵。

影片在TikTok有1890萬次觀看和200萬個讚，網友紛紛留言表示，「看一看頭就癢了」、「我小時候長過兩次頭蝨，是有史以來最糟糕的經歷」、「謝謝你讓大家知道頭蝨是常見的，也並非是生活骯髒造成的」、「她的頭髮看起來超乾淨，沒想到裡面竟藏了一堆蟲卵」。

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