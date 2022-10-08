搭機驚見「長髮瀑布」 她無奈嘆：頭髮有時還會插進杯子

國外1名網友分享自身搭機經歷，前方乘客竟把頭髮整個披到椅背上，幾乎佔滿半個桌子。（圖擷取自抖音）

2022/10/08 19:31

〔即時新聞／綜合報導〕搭飛機如果碰上令人困擾的旅客，整個漫長旅程恐怕都會受影響。有國外女網友發文分享，搭飛機時，前面乘客會把頭髮披到椅背上，頭髮實在太長，她整張桌子幾乎一半被遮住，更誇張的是，有幾撮頭髮還會時不時伸入她的杯子裡，讓她相當無奈。

綜合外媒報導，32歲的朱莉（Julie Christensen）時常會在抖音（tiktok）分享各種美食影片。不過，上月29日搭乘飛機時，朱莉前方坐了1位「長髮公主」，卻頭髮直接披在椅背上，導致朱莉的桌子基本上有一半都被對方的頭髮給佔滿，部分頭髮還會時不時插進茱莉的飲料杯當中。

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朱莉將這次搭機的過程錄下，放上抖音，她說，當天3小時的航班又延誤了2小時，整趟約5小時旅程都必須與這些長頭髮相處，要跟對方說，又讓自己覺得心累，決定錄下影片分享在社群上一笑置之。

茱莉也希望藉此經驗提醒網友，在搭乘大眾運輸時，真的要注意禮貌，不然會給別人造成困擾。影片一曝光後，目前總點閱已破400萬，許多網友看到後紛紛留言表示「我會拿剪刀剪掉」、「這樣真的好沒公德心……」、「整個搭機品質都被影響了」、「原PO還真能忍XD」。

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