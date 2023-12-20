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法國小姐百年來首名短髮冠軍 網酸「政確」引發討論

來自法國北部敦克爾克區瓜蒂普爾的20歲佳麗伊芙，成為103年來首位短髮法國小姐。（法新社）

來自法國北部敦克爾克區瓜蒂普爾的20歲佳麗伊芙，成為103年來首位短髮法國小姐。（法新社）

2023/12/20 12:40

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024年「法國小姐」選拔結果出爐，來自法國北部敦克爾克區瓜蒂普爾（Quaedypre）的20歲佳麗伊芙（Eve Gilles）奪下后冠，成為103年來首位短髮法國小姐，引發討論。

綜合媒體報導，20歲的伊芙父親是法國人，母親是印度洋西部法屬留尼旺島（Réunion）出身，是一位數學和統計系學生；伊芙認為自己獲得法國小姐的殊榮是「多元」的勝利，以極短的精靈髮型參賽的她稱「我們看慣了漂亮的長髮女孩，但我選擇了中性的短髮造型」，並強調「沒有人應該決定你是誰，每個女人都是不同的，我們都是獨一無二的。」

伊芙成為103年來首位短髮法國小姐，引發討論；比賽結果由5000名現場觀眾，以及7名女性組成的評審團決定，兩者評分比重各半，伊芙在觀眾評分中名列第3，但加入評審團分數後逆轉成為冠軍。

有網友狠酸評審團「政確」（woke，原意覺醒，現漸漸演延伸出較負面的意思，用嘲諷「政治正確」），刻意選出髮型與身材都相對中性的人，而同樣留著短髮造型的「綠黨」（Greens）國民議會議員羅梭（Sandrine Rousseau）今天稍早在X平台寫道：「我們的頭髮和我們要怎麼弄，要做什麼造型，不關男人什麼事。」痛批都2023年了，法國還在用頭髮的長度來衡量女性。

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