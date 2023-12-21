為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

女大生感冒遲遲不好 結果竟是水壺「這裡」惹的禍！

美國1名女大學生因水壺上矽膠片發霉未清洗，導致她的感冒症狀遲遲無法康復。示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社）

美國1名女大學生因水壺上矽膠片發霉未清洗，導致她的感冒症狀遲遲無法康復。示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社）

2023/12/21 12:54

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國喬治亞州1名女大學生近日在TikTok上發佈1部影片提醒網友一定要定期徹底地清潔自己的水壺，因為水壺中隱藏的細菌很有可能對健康造成危害。

根據《紐約郵報》報導，這位名叫凱（Kae）的女大學生在影片中表示，自己從8月份就開始感冒，且症狀相當嚴重，「我在感覺不舒服1週後就去了醫院，結果醫院跟我說是支氣管炎。我的症狀在吃了3週醫院開給我的藥之後有所好轉，但那些藥也害我得了蕁麻疹」。不過凱接著表示這還沒有結束，「在我康復後不久，我又開始出現鼻竇炎的症狀，這導致我又再度去了急診並服用抗生素」。

凱稱自8月以來，她已經因為反反覆覆的感冒症狀進出急診4次，直到她有1天突然決定要清洗自己經常使用的水壺，「我知道我自己一直都沒有很認真的清洗它，所以我上網搜尋應該如何正確地清洗水壺。結果我發現一個網路論壇上說，洗水壺的時候要把水壺蓋子上的矽膠片拿下來」，結果在凱將矽膠片取下後赫然發現裡面竟然長滿黴菌，嚇得她趕緊在網路上訂購1個新的矽膠片，「自從我換了1個矽膠片之後，我就再也沒有生病了」。

許多網友在該影片下方留言表示自己也有相似的經歷，「我也曾經因為相同原因導致我的淋巴結腫大將近6個月」、「我不知道我的環保吸管裡卡著一顆檸檬籽，然後檸檬籽就在我的吸管裡發芽了」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中英對照讀新聞》Bodybuilding chef chops cucumber blindfolded for world record 健美廚師蒙眼切黃瓜 創下世界紀錄
2023/12/21 05:30

中英對照讀新聞》Bodybuilding chef chops cucumber bl…
iPhone不要充到飽？蘋果前員工揭「6撇步」拯救電池壽命
2023/12/20 22:43

iPhone不要充到飽？蘋果前員工揭「6撇步」拯救電池壽命

美術館愛河畔首排 景觀宅稀缺更保值
恐怖！購買中國製造「點痣膏」 日本4人皮膚潰爛、化學灼傷
2023/12/19 16:10

恐怖！購買中國製造「點痣膏」 日本4人皮膚潰爛、化學灼傷
女子「3年沒洗吸管」 一看裡面驚見大塊黴菌！
2023/04/07 18:52

女子「3年沒洗吸管」 一看裡面驚見大塊黴菌！
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播