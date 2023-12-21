女大生感冒遲遲不好 結果竟是水壺「這裡」惹的禍！

美國1名女大學生因水壺上矽膠片發霉未清洗，導致她的感冒症狀遲遲無法康復。示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社）

2023/12/21 12:54

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國喬治亞州1名女大學生近日在TikTok上發佈1部影片提醒網友一定要定期徹底地清潔自己的水壺，因為水壺中隱藏的細菌很有可能對健康造成危害。

根據《紐約郵報》報導，這位名叫凱（Kae）的女大學生在影片中表示，自己從8月份就開始感冒，且症狀相當嚴重，「我在感覺不舒服1週後就去了醫院，結果醫院跟我說是支氣管炎。我的症狀在吃了3週醫院開給我的藥之後有所好轉，但那些藥也害我得了蕁麻疹」。不過凱接著表示這還沒有結束，「在我康復後不久，我又開始出現鼻竇炎的症狀，這導致我又再度去了急診並服用抗生素」。

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凱稱自8月以來，她已經因為反反覆覆的感冒症狀進出急診4次，直到她有1天突然決定要清洗自己經常使用的水壺，「我知道我自己一直都沒有很認真的清洗它，所以我上網搜尋應該如何正確地清洗水壺。結果我發現一個網路論壇上說，洗水壺的時候要把水壺蓋子上的矽膠片拿下來」，結果在凱將矽膠片取下後赫然發現裡面竟然長滿黴菌，嚇得她趕緊在網路上訂購1個新的矽膠片，「自從我換了1個矽膠片之後，我就再也沒有生病了」。

許多網友在該影片下方留言表示自己也有相似的經歷，「我也曾經因為相同原因導致我的淋巴結腫大將近6個月」、「我不知道我的環保吸管裡卡著一顆檸檬籽，然後檸檬籽就在我的吸管裡發芽了」。

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