新疆羅布泊新設施曝光 紐時：中國秘密重建核試場

《紐約時報》報導，馬薩爾科技最新衛星照顯示，中國正秘密重建新疆羅布泊核試場，新挖超過500公尺深豎井，還新增許多設施，包括新挖隧道、鋪路、蓋新建築群等。圖為谷歌的羅布泊衛星照。（翻攝Google Maps）

2023/12/22 01:23

〔編譯楊芙宜／台北報導〕《紐約時報》20日報導，美國政府及民間最新衛星影像和資訊顯示，中國正悄悄秘密重建新疆羅布泊的核試場，不僅新挖了超過500公尺深豎井，還新增許多設施，包括新挖隧道、鋪路、蓋新建築群，成為迄今最有力證據：北京正考慮測試新一代核武，提高其迅速擴張的飛彈部隊殺傷力。

報導指出，中國在近60年前於羅布泊引爆第一顆原子彈，最近一台鑽井器具鑿挖了一個估計垂直縱深至少3分之1英里（約536公尺）豎井。多年來美國政府及獨立專家隱約表達對羅布泊基地的擔憂，這些報告指向這個中國偏遠地區的核試場可能準備全年運作，以及缺乏透明性。

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該報導引用美國民間馬薩爾科技（Maxar）多波新衛星影像，揭露羅布泊基地出現新鑿鑽井、非常適合掩蓋巨大核爆引發致命輻射大爆發，還有數百項設施升級和擴張。羅布泊核試場主要支援基地（或稱馬蘭基地）是由一大片建築群和多個技術場址組成的區塊，面積超過2平方英里（約5.18平方公里）。

據報導，2017年以來，羅布泊這個主要支援基地新增或翻修了超過30棟建築物，有一條向西南延伸約120公里至舊測試區的道路；衛星影像已揭露了羅布泊東區有多條數十英里新平整的泥土路。

報導引用衛星影像，指出這表明在山坡內挖鑿、過去用作核子武器試驗的橫向隧道中，至少有一條為最近新開挖與建造；在可能的核子設備準備區內，一座有地下掩體及層層安全圍籬的高強度安全性設施，符合處理高爆炸物與核子裝置的規格。

衛星影像顯示，羅布泊核試場的路網最近新增了多條道路，往基地東邊丘陵延伸30英里（逾48公里）到達新區，推測可能有新的地下核試區。

此外，其他衛星影像則揭露隱藏在這些山丘中的鑽井機具，可能是未來的地下試驗區。報導指出，比起淺的橫向隧道舊網路，新開發地區的深垂直豎井將可支持更大規模的原子試驗。

卡內基國際和平基金會核子專家趙通指出：「所有證據指向，中國正在準備恢復核試。」

美國新墨西哥州洛薩拉摩斯（Los Alamos）武器實驗室前主任赫克爾（Siegfried S. Hecker）指出，羅布泊出現新建物的確很不尋常，「俄羅斯和美國在本身核試場都有持續活動，但不像（羅布泊）這樣」。

分析家指出，羅布泊的動態顯示中國正廣泛進行核武現代化，警告可能的武器儲備加速，甚至引發新一代核子競賽。

美國國防部旗下「國家地理空間情報局」（NGA）前分析師巴比亞茲（Renny Babiarz）率先發現中國秘密重建羅布泊核試場的新證據，他指出，中國在深井引爆可加速完成新型核武的企圖。

針對羅布泊設施擴建的提問，中國外交部18日反駁稱相關說法「捕風捉影」、毫無根據地煽動「中國核威脅」，極其不負責任。

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