「大鼻子情聖」傑哈德巴狄厄性醜聞纏身 馬克宏暗示不會撤回勳章
2023/12/21 17:59
〔編譯張沛元／綜合報導〕值此被控性侵的法國知名男星、「大鼻子情聖」傑哈德巴狄厄（Gerard Depardieu）又被踢爆曾發表性別歧視言論而再遭外界檢視之際，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）20日表示，傑哈德巴狄厄已淪為「獵捕」目標，而他本人不會參與此等獵捕行動，似乎暗示不會撤回頒發給傑哈德巴狄厄的法國榮譽軍團勳章（Legion of Honour）。
馬克宏是在被法國電視5台（France 5）問及有沒有可能撤回頒發給傑哈德巴狄厄的國家級勳章時，做上述表示。馬克宏說：「你永遠不會看到我參與『獵捕』……我痛恨這種事情」。馬克宏還說，法國榮譽軍團勳章「不是道德工具」。
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傑哈德巴狄厄在1996年獲當時法國總統席哈克（Jacques Chirac）頒發法國榮譽軍團勳章，以表彰其在表演藝術上的傑出成就；但法國文化部長馬拉克（Rima Abdul Malak）日前以傑哈德巴狄厄涉性醜聞令法國蒙羞為由，稱可能會撤回該國家榮譽。
74歲、拍過200多部影片的傑哈德巴狄厄，是法國凱薩獎、威尼斯影展以及坎城影展影帝，並曾憑《大鼻子情聖》一片提名奧斯卡最佳男主角；然其私生活卻充斥爭議，包括曾為逃避法國富人稅而改籍俄羅斯，以及在2020年遭起訴性侵，以及被十多名女性指控性騷擾或侵害。
除了性醜聞，法國第2電視台（France 2）日前還踢爆傑哈德巴狄厄當眾開黃腔，2018年造訪北韓期間屢次在女口譯員面前露骨談性，以及從性的角度看待1名騎馬女童。