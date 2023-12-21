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「大鼻子情聖」傑哈德巴狄厄性醜聞纏身 馬克宏暗示不會撤回勳章

法國總統馬克宏（左）20日受訪時暗示，不贊成撤回多年前頒發給目前陷入性醜聞的法國知名男星傑哈德巴狄厄（右）的法國榮譽軍團勳章。（法新社）

法國總統馬克宏（左）20日受訪時暗示，不贊成撤回多年前頒發給目前陷入性醜聞的法國知名男星傑哈德巴狄厄（右）的法國榮譽軍團勳章。（法新社）

2023/12/21 17:59

〔編譯張沛元／綜合報導〕值此被控性侵的法國知名男星、「大鼻子情聖」傑哈德巴狄厄（Gerard Depardieu）又被踢爆曾發表性別歧視言論而再遭外界檢視之際，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）20日表示，傑哈德巴狄厄已淪為「獵捕」目標，而他本人不會參與此等獵捕行動，似乎暗示不會撤回頒發給傑哈德巴狄厄的法國榮譽軍團勳章（Legion of Honour）。

馬克宏是在被法國電視5台（France 5）問及有沒有可能撤回頒發給傑哈德巴狄厄的國家級勳章時，做上述表示。馬克宏說：「你永遠不會看到我參與『獵捕』……我痛恨這種事情」。馬克宏還說，法國榮譽軍團勳章「不是道德工具」。

傑哈德巴狄厄在1996年獲當時法國總統席哈克（Jacques Chirac）頒發法國榮譽軍團勳章，以表彰其在表演藝術上的傑出成就；但法國文化部長馬拉克（Rima Abdul Malak）日前以傑哈德巴狄厄涉性醜聞令法國蒙羞為由，稱可能會撤回該國家榮譽。

74歲、拍過200多部影片的傑哈德巴狄厄，是法國凱薩獎、威尼斯影展以及坎城影展影帝，並曾憑《大鼻子情聖》一片提名奧斯卡最佳男主角；然其私生活卻充斥爭議，包括曾為逃避法國富人稅而改籍俄羅斯，以及在2020年遭起訴性侵，以及被十多名女性指控性騷擾或侵害。

除了性醜聞，法國第2電視台（France 2）日前還踢爆傑哈德巴狄厄當眾開黃腔，2018年造訪北韓期間屢次在女口譯員面前露骨談性，以及從性的角度看待1名騎馬女童。

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