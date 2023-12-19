中國屢傳年輕科學家過世 網疑內情不單純：被暗殺？

中國知名的高分子材料領域專家周光遠（見圖）近日傳出過世，年僅51歲。包含他在內，中國近日屢傳年紀尚未達到高齡的科學家突然過世，這樣的情況也引發外界議論。（圖擷自微博）

2023/12/19 14:31

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國知名的高分子材料領域專家、中國科學院的研究員周光遠近日傳出過世，年僅51歲。包含他在內，中國近日屢傳年紀尚未達到高齡的科學家突然過世，這樣的情況也引發外界議論，懷疑是巧合或是有特別原因。

綜合媒體報導，中國近半年來屢傳頂尖科學家過世，包含38歲的著名指揮控制領域青年專家學者馮暘赫在7月1日因車禍過世，全球人臉識別技術「開拓者」、55歲的「商湯科技」創辦人湯曉鷗於12月15日「因病救治無效」過世，以及網路流傳於16日因車禍過世的周光遠。

請繼續往下閱讀...

中媒消息指出，周光遠於16日上午9點55在分吉林省長春去世，報導指在死前4天他還曾公開露面，出席了在福建省福州市召開的中國合成樹脂新材料展覽會。周光遠生前曾發表了80多篇論文，申請和授權專利130餘項，並有70多項專利都已經應用。主要從事生物基聚酷、特種工程塑料的合成與應用技術研究。

周光遠也是中國科學院稀土資源與功能材料規劃的領導者，承擔了包括中共國家科技支撐計畫、國防科工委，科學院和企業委託的多項科研任務，他也是中共科技部十二五863、十三五、十四五重點研發計畫材料領域專家組成員，科技部面向2035材料領域戰略規劃專家組成員，中國工程院高性能功能化高分子材料戰略規劃組成員。

雖然官方有發布周光遠的訃告，但對於他的死因隻字未提。商湯科技先前也只是稱湯曉鷗是「因病救治無效」，但也未交代詳細死因。這些情況也引發外界關注，有些網友甚至質疑實在太巧合，稱「怎麼最見這麼多領軍人物突然去世」、「又是交通事故，一定要查是什麼渣渣開的車？」，還有人直言「是不是被暗殺？」

全球人臉識別技術「開拓者」、55歲的「商湯科技」創辦人湯曉鷗（見圖）日前也傳出於12月15日「因病救治無效」過世。（圖擷自微博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法