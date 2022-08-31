曾被譽台版《太陽的後裔》 空軍女主播傳猝逝享年31歲

曾擔任「莒光園地」節目主播、年度形象大使的空軍上尉方棱溶驚傳病逝。據指她原本就患有紅斑性狼瘡，29日因身體不適送醫，經搶救無效，享年31歲。（圖擷自青年日報臉書）

2022/08/31 11:27

〔即時新聞／綜合報導〕曾擔任「莒光園地」節目主播、年度形象大使的空軍上尉方棱溶驚傳病逝。據指她原本就患有紅斑性狼瘡，29日因身體不適送醫，經搶救無效，享年31歲。

曾入選國軍形象月曆的空軍上尉方棱溶，在2016年與其先生空軍少校王允昱一同入選國軍月曆人物，當時還被譽為台版《太陽的後裔》。

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綜合媒體報導，方棱溶患有紅斑性狼瘡，近年因病所苦，2年前就辦理留職停薪，期間跟隨先生赴美，不過今年6月間因病況不穩，返台到三總治療，本月29日晚間因身體不適送醫急救，經醫生搶救無效，宣告死亡，享年31歲。

曾擔任「莒光園地」節目主播、年度形象大使的空軍上尉方棱溶驚傳病逝。據指她原本就患有紅斑性狼瘡，29日因身體不適送醫，經搶救無效，享年31歲。（圖擷自青年日報臉書）

曾擔任「莒光園地」節目主播、年度形象大使的空軍上尉方棱溶驚傳病逝。據指她原本就患有紅斑性狼瘡，29日因身體不適送醫，經搶救無效，享年31歲。（圖擷自青年日報臉書）

曾入選國軍形象月曆的空軍上尉方棱溶，在2016年與其先生空軍少校王允昱一同入選國軍月曆人物，當時還被譽為台版《太陽的後裔》。（資料照）

曾擔任「莒光園地」節目主播、年度形象大使的空軍上尉方棱溶驚傳病逝。據指她原本就患有紅斑性狼瘡，29日因身體不適送醫，經搶救無效，享年31歲。（圖擷自青年日報臉書）

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