中國遭黴漿菌與武肺夾攻 傳出醫院、火葬場都爆滿

中國遭黴漿菌肺炎、武肺夾攻，目前傳出多處醫院、火葬場都已爆滿。圖為中國北京11月底一處兒童醫院外的人潮。（路透）

2023/12/18 16:25

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國從11月開始爆發多種呼吸道疾病疫情，各地醫療單位人滿為患，兒童感染「支原體肺炎（黴漿菌肺炎）」的病例更急劇增加，同時還有武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）捲土重來，目前傳出多處醫院、火葬場都已爆滿。

綜合媒體報導，中國重慶武肺疫情疑似再次大爆發，再加上支原體肺炎讓當地醫院兒科人山人海，陳姓市民透露，他外孫女班上發燒感冒的差不多有一半，而且重慶火葬場悼念廳都爆滿了。

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陳姓市民指稱，幾天前朋友過世後原本要在嘉新路的石橋鋪殯儀館辦後事，但實在是沒有位置了，只能改去廣黔路上的江南火葬場，除此之外還有民眾在公車上猝死，陳男坦言這些都是國內媒體不能報導的。

除了重慶之外，陝西的呼吸道疫情嚴重程度也超乎想像，山東濟南市第二人民醫院眼科副主任醫師陶遠，本月13日指出陝西支原體肺炎大範圍爆發，醫院擠滿咳嗽發燒的小孩，而北京、上海等地更是再次進行武肺疫苗接種。

在中國微博上，可以看到許多民眾發文抱怨這個月生病去醫院，沒想到還是爆滿的狀況，還有家庭是夫妻倆和小孩都生病了，「一家三個人三個症狀」，不禁讓人感嘆現在情況真的不太好。

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