為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

中國遭黴漿菌與武肺夾攻 傳出醫院、火葬場都爆滿

中國遭黴漿菌肺炎、武肺夾攻，目前傳出多處醫院、火葬場都已爆滿。圖為中國北京11月底一處兒童醫院外的人潮。（路透）

中國遭黴漿菌肺炎、武肺夾攻，目前傳出多處醫院、火葬場都已爆滿。圖為中國北京11月底一處兒童醫院外的人潮。（路透）

2023/12/18 16:25

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國從11月開始爆發多種呼吸道疾病疫情，各地醫療單位人滿為患，兒童感染「支原體肺炎（黴漿菌肺炎）」的病例更急劇增加，同時還有武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）捲土重來，目前傳出多處醫院、火葬場都已爆滿。

綜合媒體報導，中國重慶武肺疫情疑似再次大爆發，再加上支原體肺炎讓當地醫院兒科人山人海，陳姓市民透露，他外孫女班上發燒感冒的差不多有一半，而且重慶火葬場悼念廳都爆滿了。

陳姓市民指稱，幾天前朋友過世後原本要在嘉新路的石橋鋪殯儀館辦後事，但實在是沒有位置了，只能改去廣黔路上的江南火葬場，除此之外還有民眾在公車上猝死，陳男坦言這些都是國內媒體不能報導的。

除了重慶之外，陝西的呼吸道疫情嚴重程度也超乎想像，山東濟南市第二人民醫院眼科副主任醫師陶遠，本月13日指出陝西支原體肺炎大範圍爆發，醫院擠滿咳嗽發燒的小孩，而北京、上海等地更是再次進行武肺疫苗接種。

在中國微博上，可以看到許多民眾發文抱怨這個月生病去醫院，沒想到還是爆滿的狀況，還有家庭是夫妻倆和小孩都生病了，「一家三個人三個症狀」，不禁讓人感嘆現在情況真的不太好。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中國呼吸道疫情嚴峻 官方發布「戴口罩指引」
2023/12/10 01:26

中國呼吸道疫情嚴峻 官方發布「戴口罩指引」
中國肺炎黴漿菌來勢洶洶 兒童、老人體弱者慎防
2023/11/29 09:49

中國肺炎黴漿菌來勢洶洶 兒童、老人體弱者慎防

星矽之夜 矽品給你最chill的星光夜晚
中國爆發新肺炎疫情 美駐日大使：北京別再欺騙、拖延
2023/11/24 23:25

中國爆發新肺炎疫情 美駐日大使：北京別再欺騙、拖延
中國肺炎、呼吸道疾病大爆發 世衛要求提供詳細資訊
2023/11/23 15:18

中國肺炎、呼吸道疾病大爆發 世衛要求提供詳細資訊

北中兩大文創BOT案強強聯手
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播