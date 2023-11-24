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中國爆發新肺炎疫情 美駐日大使：北京別再欺騙、拖延

美國駐日本大使易曼紐（Rahm Emanuel）暗示，北京應在新肺炎問題上與國際合作，不要再欺騙和故意拖延。 （路透）

美國駐日本大使易曼紐（Rahm Emanuel）暗示，北京應在新肺炎問題上與國際合作，不要再欺騙和故意拖延。 （路透）

2023/11/24 23:25

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國近來爆發多種呼吸道疾病疫情，各地醫院人滿為患，兒童感染「支原體肺炎」（黴漿菌肺炎）病例更急劇攀升。由於中國曾有隱瞞武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的情況，世衛組織（WHO）已正式要求中國提供相關訊息。美國駐日本大使易曼紐（Rahm Emanuel）更暗示，北京應在新肺炎問題上與國際合作，不要再欺騙和故意拖延。

易曼紐23日在社群平台X（推特前身）發文指出：「中國最近的肺炎爆發引發了嚴重的問題，WHO正在詢問情況。現在是放棄武肺的欺騙和延遲的時候了，因為透明和及時的訊息能夠挽救生命。」

易曼紐寫道：「與國際社會的全面合作不是1種選擇，而是公共衛生的當務之急。北京會加緊行動嗎？」

這篇推文凸顯易曼紐仍對北京是否會積極有效地合作來因應疫情，存在一定程度的擔憂。

監測全球疾病爆發的機構「新發疾病監測計劃」（ProMED）本週連續2天警告，中國的兒童中爆發一種「不明呼吸道疾病」（肺炎），而且從初步報告來看，這種「不明肺炎」跟官方所稱的支原體肺炎不一樣。

ProMED是最早發現包括嚴重急性呼吸道症候群（SARS）、中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS）和武肺等病毒爆發的機構之一。2019年12月下旬，ProMed首先向全球發出武肺疫情爆發的警報，稱呼吸道疾病正在席捲武漢市。

最近中國醫院擠滿了這種神祕肺炎的患病兒童。多個大城市包括北京、天津、深圳及吉林、遼寧等地的兒童醫院都人滿為患，甚至連打完點滴請護士拔針都要排隊。

在ProMED發出預警後，WHO在22日要求中國提交詳細的數據報告，說明近期中國呼吸道疾病和兒童聚集性肺炎病例激增的詳細情況。

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