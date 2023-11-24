中國多種呼吸道疾病爆發 兒童白肺

中國近來爆發多種呼吸道疾病疫情，兒童感染黴漿菌肺炎病例更急遽攀升，有醫院湧入上萬人。（法新社）

2023/11/24 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國近來爆發多種呼吸道疾病疫情，各地醫院人滿為患，兒童感染「支原體肺炎」（黴漿菌肺炎）病例更是急遽攀升。世界衛生組織（WHO）廿二日正式要求中國，提供呼吸道疾病增加及兒童群聚性肺炎病例通報的詳細資訊。

據中國媒體報導，這波疫情以呼吸道疾病為主，已出現流感與支原體交叉感染，不少兒童感染後出現「白肺」現象，北京、上海、廣西、河南等地的各大醫院兒科門診、急診爆滿，有醫院湧入上萬人，急診排到三千號，等候時間超過廿四小時，醫療系統超負荷運轉，甚至啟動方艙收容病童，還發生看診糾紛報警。北京兒童醫院門診部主任李豫川日前表示，目前該院內科日均接診患者逾七千人，遠遠超過醫院承載能力。

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二○一九年底至二○年初，中國湖北省武漢市出現最早的武漢肺炎病例後，迅速傳播到全球，中國與世衛對疫情的透明度遭外界質疑。記取武肺疫情的前車之鑑，世衛此次要求中方就已知病原體傳播趨勢、醫療系統當前負荷等，提供進一步的流行病學、臨床醫學數據，並透過「國際衛生條例」機制傳送兒童聚集性肺炎的實驗室檢驗結果。

世衛：中國北方 兒童不明肺炎群聚感染

世衛表示，目前正與中國的臨床醫師及科研人員保持聯繫。世衛表示，自十月中旬以來，中國北部地區通報的類流感症狀疾病，比此前三年同期有所增加。世衛聲明指出，中國國家衛生健康委員會官員十三日通報，呼吸道疾病發病率在中國上升，中方歸因於取消武肺防疫限制，及已知病原體的傳播，例如流感、肺炎黴漿菌、呼吸道融合病毒（RSV）和SARS-CoV-2（導致武肺的病毒），強調將對醫療院所及社區加強監控。

世衛表示，包括美國國際流行病監控網站ProMed等平台均通報，中國北方近期發生兒童不明肺炎群聚感染事件，但並不清楚此現象是否與中國通報的呼吸道感染增加有關。

中國兒童感染黴漿菌肺炎病例更急遽攀升，有醫院湧入上萬人，急診排到3千號，等候時間超過24小時，醫療系統超負荷運轉。（法新社）

中國近來爆發多種呼吸道疾病疫情，兒童感染黴漿菌肺炎病例更急遽攀升。（法新社）

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