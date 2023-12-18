網瘋傳女模在雪地裸體玩多P凍死！警方調查...真相曝光

中國網上近日瘋傳一名女模與多名男子相約在雪地大玩「多人運動」，結果脫得精光的女模疑似因太冷暴斃。（圖翻攝自X平台）

2023/12/18 00:27

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日中國網上瘋傳一名女模與多名男子相約在雪地大玩「多人運動」，結果脫得精光的女模疑似因太冷暴斃，更有相關照片流出，驚動到當地警方介入調查。不過警方經查以後確認是謠言，當事人也跳出來回應。

綜合中媒報導，中國網上14日起有網友爆料河北省張家口市崇禮區的「萬龍滑雪場」發生命案，一名女模在滑雪場內雪地上與多名男子發生性關係，但因為天氣太冷凍僵，進而暴斃。隨後該消息掀起熱議，並有多名男子圍著躺在雪地上的全裸女子、男子抬著裸體女模特凍僵遺體的照片流出，讓這件事越來越多人相信，討論度也暴增，驚動到張家口警方介入。

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張家口崇禮區委網信辦後續發布消息指出，近日有多個微信群組、自媒體平台船傳播「萬龍滑雪場不雅照、凍僵、凍亡」等消息，經查確認為不實訊息。而謠言女主角其實是名寫真模特，日前確實有在萬龍滑雪場拍攝過「人體藝術照」，15日當事人透過X平台（前身推特）發文表示自己並沒有凍僵甚至凍死，也沒有多P這種事，「拍照是件溫暖而美好的事情，不應該被謠言玷污。清者自清，污者自污。」

當時幫該女模拍照的攝影師也在X平台發文澄清，「拍攝當然是正常拍攝，妹子沒有打野炮凍死，也不是硅膠人放那擺拍。麻煩下次編故事編個靠譜點的，還有奉勸那些蹭熱度的貨注意自己的言行，包括造謠生事和冒充各種官方的，網上那些造謠生事者的用戶名都已取證截存。」

後續警方介入調查確認是謠言。（圖翻攝自X平台）

當事人15日透過X平台表示，自己沒有凍僵甚至凍死，也沒有多P這種事，「拍照是件溫暖而美好的事情，不應該被謠言玷污。清者自清，污者自污。」（圖翻攝自X平台）

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