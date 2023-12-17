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摩爾多瓦通過新國家戰略 將俄羅斯視為頭號威脅

摩爾多瓦國會15日通過一項國家安全戰略文件，將俄羅斯視為摩爾多瓦的主要威脅。圖為摩爾多瓦總統桑杜。（路透）

摩爾多瓦國會15日通過一項國家安全戰略文件，將俄羅斯視為摩爾多瓦的主要威脅。圖為摩爾多瓦總統桑杜。（路透）

2023/12/17 09:21

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕摩爾多瓦國會15日通過一項國家安全戰略文件，將俄羅斯視為摩爾多瓦的主要威脅，摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）16日針對國會通過國安戰略文件表示歡迎，並強調這份文件已概述了摩爾多瓦面對的兩個主要威脅，也就是俄羅斯的侵略政策與摩爾多瓦本身的腐敗。

根據《路透》報導，桑杜提到，她很高興看到戰略文件中呼籲摩爾多瓦與西方盟有並肩前行，同時將俄羅斯視為主要威脅。桑杜譴責俄羅斯入侵烏克蘭，甚至還密謀在摩爾多瓦發動政變推翻她，新戰略敘述了摩爾多瓦的主要威脅是俄羅斯與摩爾多瓦的腐敗問題，戰略文件中也提及應變之道。

戰略文件指出，俄羅斯不會放棄對摩爾多瓦的敵對行動，摩爾多瓦國民必須學會在高強度、持續性的混合戰爭條件下繼續生活。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）譴責這份戰略文件「恐俄」，並聲稱莫斯科當局一直尊重摩爾多瓦的利益。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）則談及歐盟決定和烏克蘭、摩爾多瓦啟動入盟談判，強調這兩國都不符合歐盟的入盟標準。

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