美媒：逾800個假帳號跟隨台灣時事 操弄2024選舉

示意圖。（中央社）

2023/12/14 11:23

〔中央社〕美國媒體引述社群媒體帳戶分析公司Graphika報告指出，一項試圖操縱2024台灣大選的行動在社群媒體發散。幕後操弄者透過假帳號、搭上台灣新聞脈動，試圖干預台灣選舉。

美國「全國公共電台」（NPR）和華盛頓郵報（The Washington Post）等媒體今天報導，Graphika最新報告揭示，截至上週，這個網絡涉及逾800個Facebook假帳號、13個Facebook頁面、1個TikTok帳戶、1個YouTube頻道。

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Graphika報告指出，假帳號常使用中文表情包和影片，並使用不常見的台灣俚語音譯，顯示背後的人並不熟悉這個語言；報告說，這項活動支持並宣傳台灣主要反對黨國民黨，並抨擊包括執政黨民進黨在內的國民黨競爭對手。

Graphika研究人員指出，宣傳行動常跟著台灣新聞動態進行操作，例如缺蛋爭議的話題，試圖將國民黨對手形塑成無能和腐敗的團隊。

報告指出，行動可追溯自2022年5月，TikTok 和 YouTube上開始出現影片，內容來源為一個稱作「搧動台灣」（Agitate Taiwan）的帳號，它的角色如同內容中心，一日可發布多則影片，再由Facebook假帳戶轉發。

Graphika表示， Facebook上的貼文幾乎沒有真實用戶參與，但有些貼文顯示在特定主題標籤的搜尋結果上方，主題與2024台灣選舉的政黨和候選人有關。

Facebook的母公司Meta一名發言人說，公司與Graphika研究人員合作調查這項行動，將持續監測違反公司政策的行為。部分危險信號顯示帳戶並非真實身分，而是從真人那裡竊取來的檔案照，再對某些特徵移花接木，例如替換笑容。

YouTube一名發言人指出，假帳戶違反公司政策已被刪除。YouTube 嚴禁發布垃圾內容，或以詐騙和其他欺騙行為誘騙YouTube使用者的內容。

TikTok上則仍保有「搧動台灣」帳號， TikTok一名發言人表示，該公司正持續調查該帳戶，但尚未發現不真實或屬於操弄行動一環的證據。

Graphika研究人員評估，2024大選前，透過網路操弄台灣政治輿論的行動極有可能升溫。政府官員和科技公司都曾示警，明年全球的選舉將成為中國、俄羅斯和伊朗等國家、以及來自國內團體的干預目標。

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