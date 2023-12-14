反制北京擾台大選 美議員：告知中國人民別讓1人決定未來

針對中國可能干預台灣大選選舉，美國聯邦參議員蘇利文指出，美國必須採取主動告知中國人民，中國也可以舉行選舉，不應由1個人決定14億人如何選擇生活方式。（路透）

2023/12/14 11:09

〔編譯盧永山／綜合報導〕台灣再過1個月就業舉行總統大選，外界對中國可能干預選舉的疑慮升高，共和黨籍美國聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）表示，美國不僅應與民主台灣站在一起抵抗中國的壓力，更應主動告知中國人民，台灣公民可以享有自由公平的選舉，他們也可以做到，14億人民的生活選擇不應該由1個人來決定。

根據《美國之音》報導，蘇利文13日透過視訊參與華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）舉辦的座談會，針對「台灣為何重要」發表演說，強調如果中國成功入侵台灣，將導致全球遭受2.5兆至3兆美元（新台幣78.2兆至93.8兆元）重大經濟損失，東亞地區第一島鏈也將失守，使中國得以扼住進出西太平洋咽喉，而美國也將在其對手眼中失去軍事可信度，以規則為基礎的國際秩序也將進一步受到腐蝕。

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蘇利文認為，要避免台海發生戰爭必須採取3重阻遏措施，包括強化台灣防衛能力、加強美國對台海衝突的反映能力，以及對中國入侵台灣實施毀滅性的經濟與金融制裁措施，這也是他提出《與台灣站在一起法案》（STAND）的主要內容。

針對台灣即將舉行的總統和立委選舉，中國可能擴大對台灣施壓和干預選舉的疑慮升高，蘇利文指出，他一直在對國會同僚警告此事的重要性，並催促拜登政府確保台灣能獲得更多武器，同時認為美國必須採取行動，主動告知中國民眾，中國也可以舉行選舉，不應該由1個人決定14億人如何選擇生活方式，習近平和中國共和黨會因此感到非常緊張，美國應該利用這一點。

蘇利文說：「這會讓習近平嚇得要死，這是最讓他懼怕的事，如中國試圖恫嚇台灣是因為台灣要舉行自由公平的選舉，那是中國共產黨絕對不會做的，那麼這正是美國可以利用的機會來進行大力反制。」

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