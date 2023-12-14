為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

南韓智庫：北韓明年可能干擾韓美選舉、發動軍事挑釁

韓智庫「統一研究院」13日發布《2024年韓半島局勢展望》報告，預測北韓明年將繼續開發核武，並可能在南韓及美國的2024年大選發起軍事挑釁。圖為北韓最高領導人金正恩。（路透）

韓智庫「統一研究院」13日發布《2024年韓半島局勢展望》報告，預測北韓明年將繼續開發核武，並可能在南韓及美國的2024年大選發起軍事挑釁。圖為北韓最高領導人金正恩。（路透）

2023/12/14 09:45

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓智庫「統一研究院」13日發布《2024年韓半島局勢展望》報告，報告中預測北韓明年將繼續開發核武，並可能在南韓及美國的2024年大選發起軍事挑釁。此外，北韓與俄羅斯之間的軍事合作明年也會進一步加強。

根據南韓《韓聯社》報導，報告指出，南韓將在2024年4月舉行國會議員選舉，北韓意圖讓部份對北韓有利的候選人當選，並可能會發動軍事挑釁及心理戰，南韓有必要做好準備、反制北韓發動「混合戰」。此外，北韓還可能針對美國大選展開大規模軍事行動，藉此獲得對美施壓、促使美國調整政策等。

報告指出，北韓無核化相關對話在2024年難以重啟，因為北韓及美國都對無核化對話沒興趣。統一政策研究室主任鄭盛允認為，美國政府目前會優先關注東歐、中東、台海局勢議題，北韓方面則會尋求與中俄進行三方合作，並認為沒必要、不適合與美方進行無核化對話。

北韓與俄羅斯今年強化軍事合作，北韓提供俄羅斯大量砲彈，讓俄羅斯在烏俄戰場上使用。報告預測，兩國軍事合作2024將持續加強，未來可能擴大到武器生產合作，俄羅斯會向北韓提供研製軍事偵察衛星零件、試驗場所等，展開多邊合作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
力抗北韓核威脅 南韓未來五年打造「三軸殺傷鏈」
2023/12/13 15:10

力抗北韓核威脅 南韓未來五年打造「三軸殺傷鏈」
南韓防長申源湜警告 北韓若破壞和平將招致毀滅
2023/12/13 15:07

南韓防長申源湜警告 北韓若破壞和平將招致毀滅

Gogoro電池異常 用戶資費2大補償
北韓與俄濱海邊疆代表團會談經濟合作 簽署雙邊貿易協議
2023/12/13 15:02

北韓與俄濱海邊疆代表團會談經濟合作 簽署雙邊貿易協議
南韓未來五年軍費調增5％ 總額近349兆韓元
2023/12/13 14:11

南韓未來五年軍費調增5％ 總額近349兆韓元

富蘭克林》掌握全球氣候變遷趨勢 以永續 致永富
南韓：北韓內憂外患 提早推金正恩愛女鞏固世襲
2023/12/12 20:37

南韓：北韓內憂外患 提早推金正恩愛女鞏固世襲
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播