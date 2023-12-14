南韓智庫：北韓明年可能干擾韓美選舉、發動軍事挑釁

韓智庫「統一研究院」13日發布《2024年韓半島局勢展望》報告，預測北韓明年將繼續開發核武，並可能在南韓及美國的2024年大選發起軍事挑釁。圖為北韓最高領導人金正恩。（路透）

2023/12/14 09:45

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓智庫「統一研究院」13日發布《2024年韓半島局勢展望》報告，報告中預測北韓明年將繼續開發核武，並可能在南韓及美國的2024年大選發起軍事挑釁。此外，北韓與俄羅斯之間的軍事合作明年也會進一步加強。

根據南韓《韓聯社》報導，報告指出，南韓將在2024年4月舉行國會議員選舉，北韓意圖讓部份對北韓有利的候選人當選，並可能會發動軍事挑釁及心理戰，南韓有必要做好準備、反制北韓發動「混合戰」。此外，北韓還可能針對美國大選展開大規模軍事行動，藉此獲得對美施壓、促使美國調整政策等。

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報告指出，北韓無核化相關對話在2024年難以重啟，因為北韓及美國都對無核化對話沒興趣。統一政策研究室主任鄭盛允認為，美國政府目前會優先關注東歐、中東、台海局勢議題，北韓方面則會尋求與中俄進行三方合作，並認為沒必要、不適合與美方進行無核化對話。

北韓與俄羅斯今年強化軍事合作，北韓提供俄羅斯大量砲彈，讓俄羅斯在烏俄戰場上使用。報告預測，兩國軍事合作2024將持續加強，未來可能擴大到武器生產合作，俄羅斯會向北韓提供研製軍事偵察衛星零件、試驗場所等，展開多邊合作。

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