南韓：北韓內憂外患 提早推金正恩愛女鞏固世襲

南韓統一部長金（日英）浩今天說，北韓政府可能受到經濟、韓流影響等內憂外患等因素，為鞏固金氏家族世襲制度，讓金正恩愛女陸續亮相，包括出席建軍75週年閱兵式、登北韓郵票等。（路透）

2023/12/12 20:37

〔中央社〕南韓統一部長金（日英）浩今天說，北韓政府可能受到經濟、韓流影響等內憂外患等因素，為鞏固金氏家族世襲制度，讓金正恩愛女陸續亮相，包括出席建軍75週年閱兵式、登北韓郵票等。

金（日英）浩今天下午在與外媒座談會上，談及北韓領導人金正恩愛女金朱愛（音譯）近期受到北韓內部吹捧的問題時做以上表示，認為目前無法排除金朱愛成為金正恩繼承人的可能性。

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今年2月，金正恩偕同夫人李雪主與女兒金朱愛觀看飛彈閱兵儀式，還與軍隊指揮官同席飲宴；在新版郵票圖稿中，還首度出現金朱愛的照片。隨著金朱愛曝光度漸增，國內當局也強制要求同名女性改名。

金（日英）浩指出，北韓撤海外使館、國內糧食短缺，社會受到韓劇等韓流思想影響，對北韓政權而言內憂外患不斷，可能希望藉由金朱愛鞏固金家4代世襲統治，凝聚人民團結意識。

身為女性的金朱愛是否能在觀念保守的北韓成為領導人，各方仍持保守態度。金（日英）浩則認為，很難斷言北韓社會保留深厚傳統儒家思想，重男輕女的觀念碰上世襲問題的影響力仍待觀察。

對於媒體詢問金正恩是否真有兒子，金（日英）浩表示南韓政府仍在確認相關消息真實性。

隨著疫情減緩、邊境鬆綁，據統一部掌握到今年投奔南韓的脫北者人數達到180多人，約為去年的3倍。金（日英）浩說，南韓政府明年將進一步完善統一方案，與國際合作促進改善北韓人權狀況，也讓流亡海外的脫北者能自由選擇想去的地方。

談及中國近期強制將境內脫北者遣返北韓的問題，金（日英）浩指出，南韓國務總理韓（（直心）洙拜會中國國家主席習近平，以及雙邊外長會談時都曾提到此問題，希望中國政府遵守國際規範。

對於在韓中關係不如過去友好的狀態下，是否有信心說服中國配合對北韓制裁，金（日英）浩說，南韓與中國建交時的重要原則就是相互尊重，只要中國不像處理終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反飛彈系統）部署問題時，採取報復施壓的外交手段，保持相互尊重精神，雙邊關係就不會構成任何問題。

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