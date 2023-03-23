為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    人民三餐不繼 金正恩「戴瑞士名錶」、女兒「迪奧」大衣加身

    金朱愛當天穿的黑色外套，是Dior的大衣價值5萬多元。 （圖翻攝自朝鮮中央電視台）

    金朱愛當天穿的黑色外套，是Dior的大衣價值5萬多元。 （圖翻攝自朝鮮中央電視台）

    2023/03/23 16:39

    〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓《朝鮮日報》報導，北韓最高領導人金正恩16日帶女兒金朱愛視察「火星-17型」洲際彈道飛彈試射時，金朱愛所穿黑色連帽大衣，經判斷是法國奢侈品牌迪奧（Dior）的高檔貨，引人側目，

    金正恩近日頻頻帶二女兒金朱愛亮相。金朱愛的圓潤臉龐和華麗服飾，與面臨飢荒、生活陷入困境的一般百姓形成強烈對比

    報導稱，這款迪奧的大衣，官網標價為1900美金（約相當於新台幣57582元）起跳，可說是價格不斐。而這也不是金氏家族的奢侈第一次被發現，2020年金正恩在創黨75週年紀念活動時，以及去年3月視察飛彈試射活動時，都拍到戴著來自瑞士IWC萬國錶所生產的「Portofino Automatic」，IWC是世界著名的瑞士高級鐘錶品牌，價格高達1600萬韓元，約新台幣38萬元。

    由於北韓受聯合國安理會制裁，無法向各國進口奢侈品，因此外界懷疑金正恩的名錶與女兒身上的外國奢侈品牌貨，是「勞動黨39號室」（主要負責北韓海外地下經濟活動，如出售毒品、偽造貨幣）派遣歐洲諜報員，替金正恩走私購來的。

    最近，北韓在面臨經濟困難的情況下仍不斷發射耗資數百億韓元的彈道飛彈。18日，南韓總統辦公室室表示，「在北韓境內飢荒嚴重餓死者頻出的情況下，北韓鮮政權不顧民眾的人權和民生，舉行大規模閱兵式，埋頭核導開發」，平壤透過挑釁能得到的只有嚴酷的國際社會制裁。

    韓國聯合參謀本部稱，繼19日發射短程彈道飛彈（SRBM）後，22日，北韓又發射了多枚巡弋飛彈。

    這款大衣在官網的售價1900美元起跳。（圖取自迪奧官網）

    這款大衣在官網的售價1900美元起跳。（圖取自迪奧官網）

    2022年3月，金正恩視察飛彈試射活動，被抓包戴瑞士IWC名錶。（圖翻攝自朝鮮中央電視台）

    2022年3月，金正恩視察飛彈試射活動，被抓包戴瑞士IWC名錶。（圖翻攝自朝鮮中央電視台）

    金正恩手腕戴的是瑞士名牌「萬國錶」。（圖翻攝自IWC網頁）

    金正恩手腕戴的是瑞士名牌「萬國錶」。（圖翻攝自IWC網頁）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    北韓鬧飢荒 4成民眾營養不良、2成兒童發育遲緩
    2023/03/03 15:10

    北韓鬧飢荒 4成民眾營養不良、2成兒童發育遲緩
    金正恩欽點金朱愛為接班人？ 南韓統一部長解密
    2023/02/27 13:21

    金正恩欽點金朱愛為接班人？ 南韓統一部長解密

    合庫中小企業融資業務榮獲三獎座肯定
    金正恩將傳位女兒？ 韓官員爆：他有兒子
    2023/02/16 22:20

    金正恩將傳位女兒？ 韓官員爆：他有兒子
    本世紀首度削減軍糧 南韓媒體：北韓糧食危機惡化中
    2023/02/15 17:55

    本世紀首度削減軍糧 南韓媒體：北韓糧食危機惡化中

    2023臺北文創天空創意節 百萬徵件開跑
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播