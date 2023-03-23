人民三餐不繼 金正恩「戴瑞士名錶」、女兒「迪奧」大衣加身

金朱愛當天穿的黑色外套，是Dior的大衣價值5萬多元。 （圖翻攝自朝鮮中央電視台）

2023/03/23 16:39

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓《朝鮮日報》報導，北韓最高領導人金正恩16日帶女兒金朱愛視察「火星-17型」洲際彈道飛彈試射時，金朱愛所穿黑色連帽大衣，經判斷是法國奢侈品牌迪奧（Dior）的高檔貨，引人側目，

金正恩近日頻頻帶二女兒金朱愛亮相。金朱愛的圓潤臉龐和華麗服飾，與面臨飢荒、生活陷入困境的一般百姓形成強烈對比

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報導稱，這款迪奧的大衣，官網標價為1900美金（約相當於新台幣57582元）起跳，可說是價格不斐。而這也不是金氏家族的奢侈第一次被發現，2020年金正恩在創黨75週年紀念活動時，以及去年3月視察飛彈試射活動時，都拍到戴著來自瑞士IWC萬國錶所生產的「Portofino Automatic」，IWC是世界著名的瑞士高級鐘錶品牌，價格高達1600萬韓元，約新台幣38萬元。

由於北韓受聯合國安理會制裁，無法向各國進口奢侈品，因此外界懷疑金正恩的名錶與女兒身上的外國奢侈品牌貨，是「勞動黨39號室」（主要負責北韓海外地下經濟活動，如出售毒品、偽造貨幣）派遣歐洲諜報員，替金正恩走私購來的。

最近，北韓在面臨經濟困難的情況下仍不斷發射耗資數百億韓元的彈道飛彈。18日，南韓總統辦公室室表示，「在北韓境內飢荒嚴重餓死者頻出的情況下，北韓鮮政權不顧民眾的人權和民生，舉行大規模閱兵式，埋頭核導開發」，平壤透過挑釁能得到的只有嚴酷的國際社會制裁。

韓國聯合參謀本部稱，繼19日發射短程彈道飛彈（SRBM）後，22日，北韓又發射了多枚巡弋飛彈。

這款大衣在官網的售價1900美元起跳。（圖取自迪奧官網）

2022年3月，金正恩視察飛彈試射活動，被抓包戴瑞士IWC名錶。（圖翻攝自朝鮮中央電視台）

金正恩手腕戴的是瑞士名牌「萬國錶」。（圖翻攝自IWC網頁）

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