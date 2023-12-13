台男曼谷遭車撞醫院冷血拒收喪命 泰國政府下令徹查！

台灣男子日前在曼谷發生車禍，送醫卻遭醫院拒收因而喪命，泰國公衛部長崇南下令徹查此事。（美聯社）

2023/12/13 23:55

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劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣一名男子日前到泰國曼谷旅遊，遭當地汽車狠狠撞上，本有機會獲救的他，卻因第一家醫院拒收，無奈轉送至他院，錯過黃金搶救時間，男子一命嗚呼。事件曝光後引發泰國社會譁然，隨著輿論延燒，泰國公共衛生部長崇南（Cholnan Srikaew）12日下令徹查此事。

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根據《泰國日報》報導，本月8日凌晨1點（台灣時間8日凌晨2點）左右，一名台灣籍41歲陳姓男子，在曼谷街頭被一輛黑色轎車撞上，救護人員獲報後將男子緊急送到距離車禍地點僅500公尺的私立醫院，沒想到院方卻表示不能收治該名男子，原因是男子為外國人，擔心會收不到醫療費，處理相關事宜上也相當麻煩。救護人員聞言又氣又無奈，但也只能將男子送到距離事發地點約10公里的公立醫院，不過為時已晚，男子宣告不治。

這起事件在泰國網路上被曝光後，引發大批網友關注，輿論紛紛痛批拒收傷患的私立醫院「毫無人性與醫德」。至於肇事駕駛見闖禍後逃逸，但於8日晚間8點（台灣時間8日晚間9點）向警方自首。

泰國公衛部長崇南本週二召開記者會表示，自己得知有這種狀況發生後相當震驚，隨即下令相關單位徹查此事，若確認醫院有拒收傷患等情事發生，將被視為違反人道主義原則，依《醫療設施法》採取法律行動，可處2年以下有期徒刑或4萬泰銖（約3萬5千元台幣）以下罰鍰，或兩者併罰。泰國旅遊援助中心也已派員協助陳男家屬處理後事。

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