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巴勒斯坦銀行疑遭哈瑪斯搶劫 損失逾7000萬美元

巴勒斯坦銀行上月遭武裝團體搶劫，損失逾7000萬美元。圖為巴勒斯坦銀行在汗尤尼斯的分行。（法新社）

巴勒斯坦銀行上月遭武裝團體搶劫，損失逾7000萬美元。圖為巴勒斯坦銀行在汗尤尼斯的分行。（法新社）

2024/05/04 19:55

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕據法國媒體報導，加薩地區的最大金融機構「巴勒斯坦銀行」（The Bank of Palestine），上月遭到多個加薩武裝團體搶劫，損失估計達7000萬美元（約合新台幣22.6億），而其中一夥下手的武裝團體，據稱與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）有關。

法媒《世界報》（Le Monde）報導，巴勒斯坦銀行在發送給「某些國際合作夥伴」的文件中指出，遭到搶劫的是加薩的幾間分行，而搶案共有三起。

第一起搶案發生在4月16日的前幾天，因為銀行工作人員在16日當天發現存放保險箱的房間遭到入侵，天花板被鑿出一個洞，且價值約300萬美元的以色列謝克爾（Shekels）不翼而飛。

第二起發生在隔日，武裝團體攜帶炸藥返回案發現場再次作案，劫匪把水泥隔間牆炸開，從3個保險箱中搶走了價值約3000萬美元的各國貨幣。

而第三起搶案發生在4月19日，一夥自稱聽命於「加薩最高當局」的突擊隊，闖入了巴勒斯坦銀行在加薩的最大分行，並奪走了價值逾3600萬美元的以色列謝克爾，而巴勒斯坦銀行的文件顯示，「加薩最高當局」這個詞彙被解讀為哈瑪斯政權。

負責監督巴勒斯坦金融體系的獨立機構巴勒斯坦金融管理局（Palestinian Monetary Authority）表示，他們預計在週六晚些時候針對搶案發表聲明。

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