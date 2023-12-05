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泰國「夜間巴士」撞路樹車頭全毀 釀14死32傷

泰國5日凌晨發生重大車禍，一輛雙層巴士撞上路樹，巴士車頭幾乎全毀，釀成至少14人死亡。（圖擷取自@prdoh1 社群平台「X」）

泰國5日凌晨發生重大車禍，一輛雙層巴士撞上路樹，巴士車頭幾乎全毀，釀成至少14人死亡。（圖擷取自@prdoh1 社群平台「X」）

2023/12/05 12:59

〔即時新聞／綜合報導〕泰國今（5）日清晨發生1起嚴重車禍，1輛載有49人的雙層巴士，4日晚間從曼谷出發一路朝南前進，但就在行經巴蜀省（Prachuap Khiri Khan）之際，巴士竟撞上道路旁的樹木，造成車上至少14人死亡、32人受傷。據當地媒體發布的照片顯示，巴士車頭幾乎全毀，且整棵路樹還卡在車子中間。

綜合外媒報導，這輛出事的雙層巴士，是當時載有46名乘客、3名乘務人員。該巴士4日從曼谷南部巴士站（Southern Bus Terminal）啟程前往泰國南端宋卡府的納塔威市（Nathawi），不料在今日凌晨1點左右，巴士行經巴蜀府一處國家公園路口附近時，突然衝出道路，撞上一旁路樹。

根據當地媒體報導現場畫面顯示，這輛雙層巴士自撞後，車頭幾乎全毀，且路樹遭車子撞擊後，路樹依舊卡在車子中央，畫面看起來十分駭人。救難人員指出，有許多乘客受困車內，目前警方仍在調查罹難者國籍，確認是否都為泰國人。

巴蜀省警方唐托（Arnon Tangto）表示，這起車禍至少釀成14人死亡、32人受傷，事故原因仍在調查，但推測可能是司機睡眠不足肇禍，同時警方正在與醫院合作檢查司機是否有酒駕。

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