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香港區議會選舉親中「民建聯」當選率近9成 中間派無人當選

香港10日舉行採用新選舉制度的首次區議會選舉，由於直選席次大幅減少、參選資格須經層層關卡，投票率創下27.54%新低。（ 歐新社）

香港10日舉行採用新選舉制度的首次區議會選舉，由於直選席次大幅減少、參選資格須經層層關卡，投票率創下27.54%新低。（ 歐新社）

2023/12/11 18:00

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港10日舉行《2023年區議會（修訂）條例草案》通過後的首次區議會選舉，在沒有泛民主派參選下，也被稱為是「僅限愛國者」的選舉，結果親中建制派「民主建港協進聯盟」（民建聯）重拾第一大黨地位，成為大贏家，派出77人，當中68人勝出，當選率達88%，中間派則無人當選。

此次投票率以27.54%創下歷史新低，僅有119萬多人參與投票，對比前一次2019年反送中浪潮下的區議會選舉，當時的投票率則是創下71%新高。

香港政府在今年5月執行區議會選舉制度改革，宣布直選議席從450席縮水至88席，以及引入「資格審查」制度、僅允許「愛國者」參選，導致民主黨人及泛民主派被完全排除在此次區議會選舉之外，被認為是造成民眾投票意願低落的主因。

綜合港媒報導，全港44個地方直選選區共88席結果於11日出爐，民建聯在每個選區派1人參選，結果取得41席，加上在地區委員會界別贏得68席，共取得109席；工聯會在地方選區派出25人出選，取得18席，連同地委界贏得9席，共取得27席。新民黨在地方直選選區只取得5席，地委界取得10席；經民聯直選取得4席，地委界取得8席，自由黨則共贏得5席。

至於僅1名候選人的實政圓桌、民主思路和紫荊黨悉數落敗。

特首李家超於投票後表示，這次是落實愛國者治港原則的最後一塊拼圖，並批評上次選舉被用以「破壞執政和國安」。投票當天則有3名「社民連」成員因抗議當局打壓民主遭到逮捕。

國務院港澳辦和中聯辦11日分別發聲明，指香港成功舉行區議會選舉，並表示祝賀。港澳辦指這次選舉充分彰顯新氣象、彙聚正能量，整個選舉活動公開、透明，參選人之間公平及良性競爭，119萬多選民參與投票，以實際行動回擊了那些對今次選舉的詆毀抹黑，選出的264名議員都是堅定愛國愛港、熱誠為民服務、具備高素質，符合特區地區治理需要的優秀人才，讓市民進一步增添建設美好社區的信心。

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