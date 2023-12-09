40年來首次無民主派候選人 港區議會選舉明登場 港府愛面子全力催票

香港區議會選舉直選席次從9成被砍至2成，且幾乎全是親北京候選人，大部分民眾無意投票。（法新社）

2023/12/09 20:03

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港實施新選舉制度後的首次區議會選舉10日登場，由於參選資格遭到限縮，許多民主派候選人未符合資格或主動選擇退出，使得選情格外冷清。然而，這是北京推動「愛國者治港」後首次大選，攸關政權「面子」問題，港府不敢怠慢，連月來無所不用其極催票，官員更提前「打預防針」，強調投票率低不代表民眾不支持選舉。

中國政府在2021年3月大幅修改香港行政長官（特首）和立法會選制後，港府今年5月也提出修正案，針對區議會選舉增加資格審查制度，要求有意參選者必須獲得政府任命的委員會中至少9名成員的支持，並將直選席次的比例從上屆的94％降至不到20％，亦即452席砍至88席，低於英國政府在1980年代引進區議會選舉時的水準，改由直接或間接委任議員主導，牢牢掌握參政權。

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《美聯社》指出，這次區議會選舉將出現40年來首次沒有親民主候選人的情形，有人選擇退出，有人則資格不符。即使是支持政府的政治人物，也很難安全跨過參選門檻，剩下的大多是忠於北京的「愛國者」，讓很多選民決定不去投票。

香港最貧困地區之一深水埗的區議員李庭豐，曾在2019年香港民主運動最激烈之時，在區議會選舉中取得壓倒性勝利，但他決定不再尋求連任，因為新選制升高競選成本，並損壞選舉的合法性，「一切都在倒退。要付出多少努力才能回到原來的樣子？我的心很累。」

港府為了宣傳首次「愛國者治港」下區議會選舉，展開不少前所未有的宣傳方式，包括多次公開呼籲17萬名公務員及其家屬投票，並首次印製「心意卡」發給完成投票的選民，又在各投票站旁設「打卡點」，讓民眾與選舉吉祥物合照。

政務司副司長卓永興坦言，港府高度重視這次選舉，各部會首長都有拍攝短片在社群媒體宣傳，並招募及培訓大量人手進行籌備，街上更是「旗海飄飄」，試圖炒熱選情。此外，港府也為各照護中心提供2萬港幣（約8萬1300台幣）資助，協助安排交通工具和人力，接送受照護者往返投票。

然而，針對政府發放「心意卡」，公務員聯合會總幹事梁籌庭表示，當局不會無緣無故發「心意卡」，擔心這是否會被當成有否投票的「識別」，不投票不知會不會「出事」。政務司長陳國基則強調，此舉純粹感謝選民投票，即使公務員不投票，也不會影響日後晉升。

不過，香港理工大學應用社會科學系前助理教授鍾劍華認為，不論是集體安排前去投票，或發送心意卡或打卡，其實都是威逼利誘，有選舉不公的疑慮。他還表示，2019年區議會選舉創下破紀錄的7成投票率，而前年12月「愛國者治港」下首次立法會選舉，即使港府允許居留中國大陸的港人投票，最終投票率也僅3成，若這次區選低於3成，可能會成為世界各地的「笑柄」，這次選舉相當於當局的「面子工程」。

對此，政制及內地事務局長曾國衛強調，投票率受很多因素影響，不投票不代表市民不支持選舉。

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