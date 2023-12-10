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美國聖保羅市議會創造歷史！ 下屆議員全部都是女性

美國明尼蘇達州聖保羅市議會下屆議員全是女性，創下全美和聖保羅同規模或更大城市議會的歷史紀錄。（圖擷自「Mitra Jalali」IG）

美國明尼蘇達州聖保羅市議會下屆議員全是女性，創下全美和聖保羅同規模或更大城市議會的歷史紀錄。（圖擷自「Mitra Jalali」IG）

2023/12/10 16:23

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國明尼蘇達州聖保羅市議會今年11月改選，最終由7名女性候選人當選，將在明年1月宣誓就職，創下全美和聖保羅同規模或更大城市議會全是女性的歷史紀錄。

《NBC》報導，在聖保羅議會選舉中，原本的女議員賈拉利（Mitra Jalali）、諾克（Rebecca Noecker）和楊恩（Nelsie Yang）順利連任，另有喬斯特（Saura Jost）、鮑伊（Anika Bowie）、金華正（Hwa Jeong Kim，音譯）和強森（Cheniqua Johnson）等4名新進女議員當選。

這7名女議員年齡全在40歲以下，並且有6人是有色人種，見證了這座城市的變化。2010年至2018年，聖保羅成長最快的種族是非裔美國人，其人口增加了36％，其次為亞裔的32％，人口普查顯示聖保羅將近一半的居民是有色人種，年齡中位數為32歲。

議會經驗最豐富、迎來議員3連霸的39歲諾克表示，在她還沒進入聖保羅議會時，原本還只有1名女議員，等到8年前選舉結束後才增為3名，沒想到如今議員全部都是女性。

37歲的賈拉利是本屆議長，她指出下屆議程的主要議題包括討論氣候危機、社會住宅、建立社區財富和公共安全等等。較為年輕的28歲議員當選人強森，透露有時人們會因為年齡認為她做不好事情，卻忽略她擁有近10年在各級政府機關工作的經驗。

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