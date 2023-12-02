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美國最高法院首位女大法官辭世 享耆壽93歲

美國最高法院於當地時間1日宣布，最高法院史上首位女性大法官歐康納（Sandra Day O’Connor）與世長辭，享耆壽93歲。（資料照，法新社）

美國最高法院於當地時間1日宣布，最高法院史上首位女性大法官歐康納（Sandra Day O’Connor）與世長辭，享耆壽93歲。（資料照，法新社）

2023/12/02 14:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國最高法院於當地時間1日宣布，最高法院史上首位女性大法官歐康納（Sandra Day O’Connor）與世長辭，享耆壽93歲。歐康納1981年被任命為美國最高法院法官，打破「僅限男性」的歷史藩籬，並在長達25年的任期中，以中間派觀點和精明談判技巧，主導了包含婦女墮胎權、大學校園平權等爭議性決策。

綜合外媒報導，根據美國最高法院最新聲明表示，歐康納因晚期失智症及呼吸道疾病相關併發症，於本月1日在亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）病逝。報導指出，歐康納在亞利桑那州一座牧場長大，在家鄉以自力更生和獨立聞名，她畢業於史丹佛大學，獲得文學士和法學士兩項學位，卻因為性別遭律師事務所拒絕聘請，因此和丈夫一起創辦公司。

就在1981年，歐康納被時任美國總統雷根（Ronald Reagan）任命為最高法院大法官，也使得她成為最高法院1789年成立近2個世紀以來，歷史上首位女性大法官。

首席大法官羅伯茨（John Roberts）表示，「她以美國第一位女大法官的身分，開闢了歷史性道路」，更指出她以無所畏懼的決心、無可爭議的能力和迷人的正直迎接了這項挑戰，「我們對失去一位敬愛的同事、堅決獨立的法治捍衛者，以及一位雄辯的公民教育倡導者，表示哀悼。」

雖然歐康納屬於保守派，在任期間卻成為了最高法院的意識形態核心。她憑藉實用主義和建立共識的技巧，主導了那個時代最具爭議性議題的種種決策，包括幫助維護婦女的墮胎權，以及維護大學校園的平權行動，更在其中發揮關鍵的決定性作用。歐康納也曾形容自己的任期有如走在未乾的水泥上，「因為你提出的每個意見，都會留下足跡。」

歐康納2006年從最高法院退休，2009年獲得前美國總統歐巴馬（Michelle Obama）頒發美國最高平民榮譽「總統自由勳章」（Presidential Medal of Freedom）。此外，歐康納曾有對抗乳癌的經驗，1988年接受乳房切除手術，隨後致力提升大眾對乳癌的認識，且由於丈夫罹患阿茲海默症病逝，因此她對相關議題也有深入研究和了解重要性。

不幸的是，歐康納晚年也被診斷罹患失智症，並在2018年10月宣布退出公眾生活。她曾經表示，身為一個來自亞利桑那州沙漠的年輕女牛仔，從未想過自己有朝一日會成為美國最高法院的第一位女大法官，「我希望我能夠激發年輕人的公民參與意識，並幫助為那些可能在職業生涯中遇到障礙的女性鋪平道路。」

1981年，歐康納被時任美國總統雷根（Ronald Reagan）任命為最高法院大法官，也使得她成為最高法院1789年成立近2個世紀以來，歷史上首位女性大法官。（資料照，美聯社）

1981年，歐康納被時任美國總統雷根（Ronald Reagan）任命為最高法院大法官，也使得她成為最高法院1789年成立近2個世紀以來，歷史上首位女性大法官。（資料照，美聯社）

歐康納曾表示，「我希望我能夠激發年輕人的公民參與意識，並幫助為那些可能在職業生涯中遇到障礙的女性鋪平道路」。（資料照，歐新社）

歐康納曾表示，「我希望我能夠激發年輕人的公民參與意識，並幫助為那些可能在職業生涯中遇到障礙的女性鋪平道路」。（資料照，歐新社）

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