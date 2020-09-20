女權鬥士 美大法官金斯伯格病逝
兩性平權司法先鋒
〔編譯張沛元／綜合報導〕美國聯邦最高法院大法官露絲．貝德．金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）十八日晚間病逝華府自宅，享壽八十七歲。金斯伯格是美國史上第二位出任最高法院大法官的女性，畢生致力於倡導女權，堪稱兩性平權的司法先鋒，也是美國自由派的代表性人物，如今辭世，將徹底改變最高法院目前的意識形態。
川普幾天內就會提名繼任人選
美國總統川普十九日不理會民主黨要求暫緩提名繼任人選的訴求，推文宣稱將會「毫不延遲」提名新任大法官。根據路透指出，川普預計在幾天內就公布人選，目前有兩位女性法官最可能上榜，其中一位是古巴裔的佛州第十一巡迴上訴法院法官拉哥亞（Babara Lagoa）。
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最高法院發表聲明中指出，金斯伯格死於轉移性胰臟癌的併發症，死時家人隨侍在側；最高法院首席大法官羅勃茲（John Roberts）稱最高法院痛失一名寶貴的同僚，他並讚揚金斯伯格是果敢堅決的司法捍衛者。川普以法界巨人來形容金斯伯格，並下令全美下半旗哀悼；當年提名金斯伯格為大法官的民主黨前總統柯林頓，則推崇金斯伯格表現超乎預期。不少民眾晚間聚集在華府最高法院大樓外，以點燃蠟燭、獻上花束與揮舞象徵同志權的彩虹旗等方式向金斯伯格致敬。金斯伯格將葬於華府近郊的阿靈頓國家公墓。
美史上第2位女性大法官
一九三三年生於紐約布魯克林的金斯伯格，曾任法官助理、法學研究員與大學教授，一九八○年被時任總統的卡特任命為哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院法官，一九九三年被柯林頓任命為最高法院大法官，為繼現已退休的歐康納（Sandra Day O’Connor）後，美國史上第二位最高法院女大法官。金斯伯格生前是最高法院內最年長的大法官，二十七年的任期在九名大法官中排名第二，僅次於非裔保守派的湯瑪斯（Clarence Thomas）。
金斯伯格在大法官任內的諸多指標性判決協助鞏固女性平權、擴大同志權與保障墮胎權，此外，她在推動「美國民權聯盟」（A Civil LU）的女權計畫上貢獻良多；二○一六年美國大選期間，金斯伯格在受訪時批評當時可望代表共和黨問鼎白宮的川普是「假貨」，但隨即罕見地發表聲明致歉，坦承身為法官不該評論公職候選人。此外，金斯伯格也是抗癌鬥士，自一九九九年起先後罹患大腸癌、肺癌與胰臟癌，年初本已抗癌成功，但七月中癌症復發。