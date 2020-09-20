女權鬥士 美大法官金斯伯格病逝

一名民眾十八日在紐約市百老匯一家商店所陳列的金斯伯格肖像前獻上悼念花束。（路透）

2020/09/20 05:30

兩性平權司法先鋒

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國聯邦最高法院大法官露絲．貝德．金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）十八日晚間病逝華府自宅，享壽八十七歲。金斯伯格是美國史上第二位出任最高法院大法官的女性，畢生致力於倡導女權，堪稱兩性平權的司法先鋒，也是美國自由派的代表性人物，如今辭世，將徹底改變最高法院目前的意識形態。

川普幾天內就會提名繼任人選

美國總統川普十九日不理會民主黨要求暫緩提名繼任人選的訴求，推文宣稱將會「毫不延遲」提名新任大法官。根據路透指出，川普預計在幾天內就公布人選，目前有兩位女性法官最可能上榜，其中一位是古巴裔的佛州第十一巡迴上訴法院法官拉哥亞（Babara Lagoa）。

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最高法院發表聲明中指出，金斯伯格死於轉移性胰臟癌的併發症，死時家人隨侍在側；最高法院首席大法官羅勃茲（John Roberts）稱最高法院痛失一名寶貴的同僚，他並讚揚金斯伯格是果敢堅決的司法捍衛者。川普以法界巨人來形容金斯伯格，並下令全美下半旗哀悼；當年提名金斯伯格為大法官的民主黨前總統柯林頓，則推崇金斯伯格表現超乎預期。不少民眾晚間聚集在華府最高法院大樓外，以點燃蠟燭、獻上花束與揮舞象徵同志權的彩虹旗等方式向金斯伯格致敬。金斯伯格將葬於華府近郊的阿靈頓國家公墓。

美史上第2位女性大法官

一九三三年生於紐約布魯克林的金斯伯格，曾任法官助理、法學研究員與大學教授，一九八○年被時任總統的卡特任命為哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院法官，一九九三年被柯林頓任命為最高法院大法官，為繼現已退休的歐康納（Sandra Day O’Connor）後，美國史上第二位最高法院女大法官。金斯伯格生前是最高法院內最年長的大法官，二十七年的任期在九名大法官中排名第二，僅次於非裔保守派的湯瑪斯（Clarence Thomas）。

金斯伯格在大法官任內的諸多指標性判決協助鞏固女性平權、擴大同志權與保障墮胎權，此外，她在推動「美國民權聯盟」（A Civil LU）的女權計畫上貢獻良多；二○一六年美國大選期間，金斯伯格在受訪時批評當時可望代表共和黨問鼎白宮的川普是「假貨」，但隨即罕見地發表聲明致歉，坦承身為法官不該評論公職候選人。此外，金斯伯格也是抗癌鬥士，自一九九九年起先後罹患大腸癌、肺癌與胰臟癌，年初本已抗癌成功，但七月中癌症復發。

自由派的美國聯邦最高法院大法官金斯伯格十八日晚間病逝，享壽八十七歲。圖為她一九九三年出席參院的任命聽證會。（路透）

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