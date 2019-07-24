OK---美國前法官包庇洩密家人遭判刑 當場癱軟被拖出法庭

前法官杭特日前遭法庭判刑六個月，聞訊後一臉難以置信並當場僵直在地，最後由法警架住雙手拖行出法庭。（圖擷取自Twitter/Judge Tracie Hunter﹞

2019-07-24 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國俄亥俄州前少年法庭女法官杭特（Tracie Hunter），由於多年前利用職權洩漏機密文件，以幫助家人保住職位，日前遭漢密爾頓郡法庭判處監禁6個月，她聞訊後一臉難以置信，並當場僵直在地，最後由法警架住雙手拖行出法庭。

根據美國《紐約時報》 報導，現年52歲的杭特於2010年成為俄亥俄州漢密爾頓郡（Hamilton County）法官，同時也是首位該地的非裔少年法庭法官。她的弟弟史蒂芬（Stephen Hunter）則擔任少年監獄的獄警，在2013年7月涉嫌攻擊一名青少年罪犯。檢方聲稱，杭特在案發後為了幫弟弟脫罪，非法利用職務取得機密文件轉交給弟弟。

根據媒體指出，杭特在起訴後多次辯稱，自己被起訴是因為政治迫害，但在2014年的審理過程中，特別檢察官克羅斯威爾（Scott Croswell）指稱，杭特試圖改寫法律扭曲事實。

杭特的辯護律師辛格頓（David Singleton）對於判決定讞表示，「她遭判刑後將失去法官的工作、律師執照，未來刑滿出獄後沒有收入能讓她維持生計，她的未來等同於一無所有了。」

杭特遭拖出法庭影片請見YouTube

杭特的弟弟史蒂芬擔任少年監獄的獄警，在2013年7月涉嫌攻擊一名青少年罪犯，檢方聲稱，杭特在案發後為了幫弟弟脫罪，非法利用職權取得機密文件轉交給弟弟。（圖擷取自Twitter/Judge Tracie Hunter﹞

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