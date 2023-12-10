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小一作業太燒腦？家長把「這題」PO網求救 全球網友瘋解答

日前國外一名媽媽在家長臉書社團PO文分享，家中唸小學1年級的女兒回家作業，表示連自己都覺得題目出太難，節妥意外掀起全球網友熱烈討論。（圖擷取自「FAMILY LOWDOWN TIPS & IDEAS」臉書社團）

日前國外一名媽媽在家長臉書社團PO文分享，家中唸小學1年級的女兒回家作業，表示連自己都覺得題目出太難，節妥意外掀起全球網友熱烈討論。（圖擷取自「FAMILY LOWDOWN TIPS & IDEAS」臉書社團）

2023/12/10 13:10

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕許多教師會佈置回家作業，讓學生複習課程所學，同時也讓家長知曉孩子學習狀況，並適時給予協助。不過就在日前，國外一名媽媽在一個家長臉書社團PO文分享，她就讀小學1年級女兒的回家作業，表示其中「這一題」讓她都覺得出太難，好奇其他家長的看法，結果意外掀起全球網友熱烈討論。

綜合外媒報導，一名女網友日前在臉書社團「FAMILY LOWDOWN TIPS & IDEAS」發文，先是提到她的女兒目前就讀國小1年級，然後PO出女兒最新的回家作業，指出裡面的其中一道題目，不僅讓6歲的女兒感到非常困惑，就連身為成年人的自己看了都覺得有些難理解，因此決定PO文求助其他家長與網友。

讓這名家長頭痛的題目，列出了5個英文單字，分別是「朋友」（friend）、「雞蛋」（egg）、「牙刷」（toothbrush）、「桌子」（desk）和「銀」（silver），並詢問作答學童，「這5個詞裡面，哪個詞與眾不同？」（Which word is the odd one out?），不僅如此，題目還要求學童在圈出自己認為不同的那個單字下方，解釋自己選擇它的原因。

該文曝光後，吸引超過4000多人留言，甚至被分享臉書以外的多個社群媒體討論，眾人七嘴八舌分享各自的見解，一些網友認為答案應該是「朋友」，因為其他都是物品；也有人認為答案是「銀」，因為它是形容詞，其他為名詞，不過被其他網友反駁，如果「銀」是指金屬，那它也是名詞；更有人幽默表示，「雞蛋」才是正解，因為只有它能吃。

事後發文的家長，補充她從出題老師那裡獲得的答案，老師給的正確答案是「銀」，因為是銀色是形容詞，其他的都是名詞。對此，又再度掀起許多網友熱烈討論，有不少網友指出，這道題目可以激發孩子思考，是很不錯的發想，但也認為這道題目不應該有正確答案，「否則孩子就會失去批判性思考的能力。」

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