小一作業太燒腦？家長把「這題」PO網求救 全球網友瘋解答

2023/12/10 13:10

李欣潔/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕許多教師會佈置回家作業,讓學生複習課程所學,同時也讓家長知曉孩子學習狀況,並適時給予協助。不過就在日前,國外一名媽媽在一個家長臉書社團PO文分享,她就讀小學1年級女兒的回家作業,表示其中「這一題」讓她都覺得出太難,好奇其他家長的看法,結果意外掀起全球網友熱烈討論。

綜合外媒報導,一名女網友日前在臉書社團「FAMILY LOWDOWN TIPS & IDEAS」發文,先是提到她的女兒目前就讀國小1年級,然後PO出女兒最新的回家作業,指出裡面的其中一道題目,不僅讓6歲的女兒感到非常困惑,就連身為成年人的自己看了都覺得有些難理解,因此決定PO文求助其他家長與網友。

讓這名家長頭痛的題目,列出了5個英文單字,分別是「朋友」(friend)、「雞蛋」(egg)、「牙刷」(toothbrush)、「桌子」(desk)和「銀」(silver),並詢問作答學童,「這5個詞裡面,哪個詞與眾不同?」(Which word is the odd one out?),不僅如此,題目還要求學童在圈出自己認為不同的那個單字下方,解釋自己選擇它的原因。

該文曝光後,吸引超過4000多人留言,甚至被分享臉書以外的多個社群媒體討論,眾人七嘴八舌分享各自的見解,一些網友認為答案應該是「朋友」,因為其他都是物品;也有人認為答案是「銀」,因為它是形容詞,其他為名詞,不過被其他網友反駁,如果「銀」是指金屬,那它也是名詞;更有人幽默表示,「雞蛋」才是正解,因為只有它能吃。

事後發文的家長,補充她從出題老師那裡獲得的答案,老師給的正確答案是「銀」,因為是銀色是形容詞,其他的都是名詞。對此,又再度掀起許多網友熱烈討論,有不少網友指出,這道題目可以激發孩子思考,是很不錯的發想,但也認為這道題目不應該有正確答案,「否則孩子就會失去批判性思考的能力。」

