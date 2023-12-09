巴西狠妻活活燒死老公！冷看他「燒成火人狂竄」身亡

巴西一名女子於本月4日將一瓶易燃液體倒在老公身上後並用打火機點燃，並在一旁冷看老公拼命逃竄。（圖片截取自X平台@fatoamazonico）

2023/12/09 20:54

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴西一名女子疑似因「忌妒」，竟在本月4日將一瓶易燃液體倒在老公身上後並用打火機點燃，並在一旁冷冷看著燒成「火人」的老公拼命逃竄。男子全身達92%嚴重燒燙傷，送醫搶救後於8日不幸身亡。

綜合外媒報導，巴西里約熱內盧本月4日於一間商店發生燒人案。據監視器畫面顯示，當時女子安娜·瑪麗亞·派紹 （Ana Maria Paixão）手上拿著一個瓶子，走向坐在桌子旁的50歲丈夫安德烈·查佩塔 （ André Chapeta），並將瓶內液體潑在他身上。

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接著安娜竟從身上拿出打火機，點燃被潑灑在安德烈身上的易燃液體，安德烈當場被燒成火人，並在店內奔跑亂竄，而安娜則冷冷的站在一旁觀看。事後，安德烈被送往傑圖利歐瓦加斯醫院（Getúlio Vargas Hospital），不過因全身92%嚴重燒燙傷，送醫搶救後仍於8日不幸身亡。

安娜於7日上午被警方帶走，不過卻因缺乏逮捕令於晚間被獲釋。警方指出，安娜疑似是因「忌妒」才做出如此極端的行為，警方將持續調查事件始末，犯罪動機仍有待釐清。

No Rio de Janeiro, mulher ateia fogo ao marido dentro de peixaria, que morre dias depois – Vídeo https://t.co/xpRbzEBLTj via @Fato Amazônico pic.twitter.com/YqzT2xpL0L — Fato Amazônico （@fatoamazonico） December 8, 2023

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