為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

巴西狠妻活活燒死老公！冷看他「燒成火人狂竄」身亡

巴西一名女子於本月4日將一瓶易燃液體倒在老公身上後並用打火機點燃，並在一旁冷看老公拼命逃竄。（圖片截取自X平台@fatoamazonico）

巴西一名女子於本月4日將一瓶易燃液體倒在老公身上後並用打火機點燃，並在一旁冷看老公拼命逃竄。（圖片截取自X平台@fatoamazonico）

2023/12/09 20:54

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴西一名女子疑似因「忌妒」，竟在本月4日將一瓶易燃液體倒在老公身上後並用打火機點燃，並在一旁冷冷看著燒成「火人」的老公拼命逃竄。男子全身達92%嚴重燒燙傷，送醫搶救後於8日不幸身亡。

綜合外媒報導，巴西里約熱內盧本月4日於一間商店發生燒人案。據監視器畫面顯示，當時女子安娜·瑪麗亞·派紹 （Ana Maria Paixão）手上拿著一個瓶子，走向坐在桌子旁的50歲丈夫安德烈·查佩塔 （ André Chapeta），並將瓶內液體潑在他身上。

接著安娜竟從身上拿出打火機，點燃被潑灑在安德烈身上的易燃液體，安德烈當場被燒成火人，並在店內奔跑亂竄，而安娜則冷冷的站在一旁觀看。事後，安德烈被送往傑圖利歐瓦加斯醫院（Getúlio Vargas Hospital），不過因全身92%嚴重燒燙傷，送醫搶救後仍於8日不幸身亡。

安娜於7日上午被警方帶走，不過卻因缺乏逮捕令於晚間被獲釋。警方指出，安娜疑似是因「忌妒」才做出如此極端的行為，警方將持續調查事件始末，犯罪動機仍有待釐清。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
酒後心情不好燒紙鈔洩憤 男子下場曝
2023/12/08 20:51

酒後心情不好燒紙鈔洩憤 男子下場曝
3歲童42處燙傷 保母持線香、打火機凌虐重判
2023/12/07 07:23

3歲童42處燙傷 保母持線香、打火機凌虐重判

星展歲末優惠放送 好康等你用星刷！
家樂福中原店火警短期停業 鄰近2店12/8起延長營業時間
2023/12/05 20:56

家樂福中原店火警短期停業 鄰近2店12/8起延長營業時間
縱火燒死越南女 狠心男辯：她自己點燃
2020/04/15 14:50

縱火燒死越南女 狠心男辯：她自己點燃

美第年末愛心捐 買家電 享折扣 做公益
彰化2童燒死 疑剪斷瓦斯桶管線引爆火災
2016/08/12 12:12

彰化2童燒死 疑剪斷瓦斯桶管線引爆火災
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播