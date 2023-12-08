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東京迪士尼上演「馴鹿掀米妮裙子」！網罵：縱容性騷擾

一名馴鹿表演者竟對著花車上的米妮，做出「掀裙子」的動作。（圖擷取自社交平台「Ｘ」）

一名馴鹿表演者竟對著花車上的米妮，做出「掀裙子」的動作。（圖擷取自社交平台「Ｘ」）

2023/12/08 21:02

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕迪士尼樂園一直以來都是大人小孩都愛瘋的夢幻國度，每年吸引數千萬人入園參與各種精彩活動，而花車遊行更是吸引眾多遊客的經典活動之一。然而，在東京迪士尼最近的一場花車遊行中，一名馴鹿表演者，竟對著花車上的米妮做出「掀裙子」的動作，引起遊客不滿，影片曝光後，更是引發網友撻伐。

綜合日媒報導，2023年為東京迪士尼40周年，然而，事件發生在2日的聖誕遊行。影片中可見，遊行花車上，一名穿著馴鹿裝的表演者，突然伸手掀起米妮的裙子，而米妮的扮演者顯然受到驚嚇，迅速將裙子按回，並雙手叉腰以表生氣的回應。雖然不清楚這一幕是提前排練的一部分，還是表演者即興舉動，但由於參與遊行的角色都是真人扮演，因此引起眾多民眾不滿。

影片曝光後，網友紛紛留言表示，「縱容性騷擾嗎？」、「不能接受這種行為」、「這影響孩子的教育」、「我不想在迪士尼看到掀裙子」「小孩子們都在看，角色卻做出這種動作，會被解讀成是在肯定性騷行為」、「是把掀裙子當成玩笑話嗎」。

對此，東京迪士尼樂園的營運公司「Oriental Land Company」接受日本媒體《J-CAST NEWS》表示，「我們已經了解情況，但目前正在確認細節」，並對掀裙事件的反應和批評回應，「我們會繼續核實事實，但給大家帶來不愉快的印象，我們深表歉意」也承諾，將謹慎處理此事，以確保類似事件不再發生。

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