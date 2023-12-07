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聯手反制中國 澳洲與巴紐簽雙邊安全協議

巴紐總理馬拉普（右）7日與澳洲總理艾班尼斯（左），正式簽署兩國雙邊安全協議。（美聯社）

巴紐總理馬拉普（右）7日與澳洲總理艾班尼斯（左），正式簽署兩國雙邊安全協議。（美聯社）

2023/12/07 16:11

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲與其最近的鄰國巴布亞紐幾內亞，7日正式簽署一項雙邊安全協議議，以反制中國在該地區日益增長的影響力。

澳洲總理艾班尼斯（AnthonyAlbanese）在坎培拉，與來訪的巴紐總理馬拉普（James Marape）簽署了這項協議。據澳洲廣播公司（ABC）報導，協議中一段文字寫道：「如果出現威脅到雙方或太平洋地區主權、和平或穩定的安全局勢，兩國將應任何一方的請求進行磋商，並考慮是否有必要採取行動對付這種威脅。」

雖然該文件並未禁止巴紐與其他國家簽署類似協議，但澳洲軍事人員在該國的地位，將與執行類似任務的其他國家軍事人員相同。

ABC報導指出，此外，澳洲將向巴紐提供2億澳元（約新台幣40億元），為期4年，用於安全和維持秩序、在巴紐首都莫斯比港（Port Moresby）建立警察和調查培訓中心，以及實現警察現代化，該中心也將培訓其他太平洋島國的警官。巴紐計劃將警察人數從目前的6000人增加到10000人，並聘用數十名前澳洲警官和現役警官協助培訓。

《美聯社》報導，澳洲與巴紐之間的安全協議，對於美國盟邦對抗中國爭取區域影響力至關重要。中國去年和鄰近巴紐的索羅門群島建立安全和維持治安關係，在美中緊張關係不斷加劇之際，距離澳洲北部只有幾公里的巴紐，也受到中國青睞。

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