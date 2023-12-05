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制衡中國 巴紐與澳洲本週簽署雙邊安全協議

巴紐總理馬拉普（右）7日將前往坎培拉，與澳洲總理艾班尼斯（左）簽署兩國雙邊安全協議。（取自馬拉普Ｘ帳號）

巴紐總理馬拉普（右）7日將前往坎培拉，與澳洲總理艾班尼斯（左）簽署兩國雙邊安全協議。（取自馬拉普Ｘ帳號）

2023/12/05 19:50

〔編譯陳成良／綜合報導〕巴布亞紐幾內亞總理馬拉普（James Marape）5日證實，他將在本週訪問澳洲期間，與澳洲總理艾班尼斯（AnthonyAlbanese）簽署雙邊安全協議。

巴布亞紐幾內亞總理馬拉普表示，7日簽署的協議涉及徵募澳洲警察出任國家警察部隊的重要職務，「這一安全安排符合巴紐及澳洲的最佳區域安全利益」。

巴紐國務部長特卡琴科（Justin Tkatchenko）補充表示，這項廣泛的安全協議將涵蓋國防與生物安全。巴紐先前也獲得了澳洲的生物安全承諾，這將有助於推動巴紐的農業出口。

特卡琴科告訴《路透》：「這展現了巴紐對於澳洲這個當前與未來，傳統安全夥伴的承諾。」

《美聯社》報導，澳洲與其最近鄰國巴紐之間的安全協議，對於美國盟邦對抗中國爭取區域影響力至關重要，由於巴紐5月和美國簽署的一項國防協議，遭在該國第二大城萊城（Lae）引發學生抗議，導致和澳洲的這項安全協議受到延誤。

部分巴紐政治人士認為，和美國的協議中，同意讓美軍出入港口與機場，侵犯了巴紐主權，並可能使這個太平洋島國，捲入美國和中國的戰略競爭。

中國去年和鄰近巴紐的索羅門群島建立安全和維持治安關係，在美中緊張關係不斷加劇之際，距離澳洲北部只有幾公里的巴紐，也受到中國青睞。

特卡琴科表示，國防和內部維持治安是巴紐與澳洲安全協議的重要部分，而這項協議也將尊重巴紐主權，並協助農民符合澳洲嚴格的生物安全規則、提高機場的生物辨識技術。他強調，「相互尊重是一件重要的事」。

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