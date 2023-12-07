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外媒爆秦剛7月已死 俄副外長密告習近平釀火箭軍被大清洗

有媒體報導習近平進行史達林式的全面清洗，中國前外長秦剛早已身亡。（美聯社）

有媒體報導習近平進行史達林式的全面清洗，中國前外長秦剛早已身亡。（美聯社）

2023/12/07 15:17

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國前外長秦剛今年6月突然離奇從公眾視野消失，最後甚至被拔官引發討論，秦剛至今仍未有任何消息，但有外媒爆料習近平進行史達林式的全面清洗，秦剛早已身亡。

美國政治新聞網站《Politico》今（7日）爆料，秦剛今年6月在北京分別會見了斯里蘭卡、越南外長以及俄國副外交部長魯登科（Andrei Rudenko）後就離奇消失，有「據幾位接觸中國高級官員的人士透露，俄副外長魯登科訪問北京的真正目的是通知習近平：「他的外交部長和幾名解放軍高級軍官已被西方情報機構所利用。」

至於網傳秦剛出軌中國鳳凰衛視記者傅曉田，並生了一個美國公民的兒子，恐是為了遮掩真相而在中國網絡審查機構的明顯同意下在網上廣泛傳播。

報導指出，習近平得知俄副外長告密後震怒展開大清洗，幾乎在秦剛失蹤的同時，火箭軍時任最高司令員李玉超及其副手劉廣斌、原副手張振中也全部失蹤，其他幾名現役和前任高級軍官也被拘留，還有至少1名前副指揮官死於不明疾病，同時中國前國防部長李尚福也消失，最後於10月底被正式解除國防部長職務。

《Politico》還驚爆，有2名接觸中國高級官員的人士透露，遭習近平肅清的秦剛早在7月底就在一家專為中國最高領導人治療的軍醫院內死亡，死因為自殺或酷刑所致。

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