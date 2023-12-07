強烈地磁風暴來襲 蘇格蘭驚見幾乎不可能出現的橙色極光
2023/12/07 10:14
郭顏慧／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕11月底太陽出現4波「日冕巨量噴發（CME，或稱日冕物質拋射）」，噴發的大量電漿粒子12月1日抵達地球，造成強烈地磁風暴，許多中緯度地區罕見出現極光，1名攝影師在蘇格蘭上空拍下了幾乎不可能出現的橙色極光。
據《生活科學》（LiveScience）網站報導，蘇格蘭攝影師惠普斯（Graeme Whipps）在當地時間11月25日傍晚6點，在蘇格蘭東北的亞伯丁郡（Aberdeenshire）上空發現不尋常的絢爛極光，他捕捉到了紅、綠、橙的三色極光在夜空中閃耀；惠普斯表示，這景象大約持續了1小時，直呼是「令人難以置信的景象」。
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報導指出，地球的極光主要呈現紅、綠二色，因熱成層的氮和氧原子被電子激發，分別發出紅色和綠色光，紅色極光比綠色極光產生的高度更高；理論上，氧分子和氮分子在特定條件下都能發出微弱的橙色波長，然而，即使發生這種情況，橙色也會被綠色和紅色淹沒，幾乎不可能看到這些波長。
惠普斯所拍到的橙色極光，成因是由紅光和綠光混合所產生的，只有當紅色和綠色極光的垂直帶完全重疊時才會發生這種情況，也因此非常罕見。