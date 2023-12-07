強烈地磁風暴來襲 蘇格蘭驚見幾乎不可能出現的橙色極光

蘇格蘭攝影師惠普斯在蘇格蘭上空拍下了幾乎不可能出現的橙色極光。（Graeme Whipps授權提供）

2023/12/07 10:14

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕11月底太陽出現4波「日冕巨量噴發（CME，或稱日冕物質拋射）」，噴發的大量電漿粒子12月1日抵達地球，造成強烈地磁風暴，許多中緯度地區罕見出現極光，1名攝影師在蘇格蘭上空拍下了幾乎不可能出現的橙色極光。

據《生活科學》（LiveScience）網站報導，蘇格蘭攝影師惠普斯（Graeme Whipps）在當地時間11月25日傍晚6點，在蘇格蘭東北的亞伯丁郡（Aberdeenshire）上空發現不尋常的絢爛極光，他捕捉到了紅、綠、橙的三色極光在夜空中閃耀；惠普斯表示，這景象大約持續了1小時，直呼是「令人難以置信的景象」。

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報導指出，地球的極光主要呈現紅、綠二色，因熱成層的氮和氧原子被電子激發，分別發出紅色和綠色光，紅色極光比綠色極光產生的高度更高；理論上，氧分子和氮分子在特定條件下都能發出微弱的橙色波長，然而，即使發生這種情況，橙色也會被綠色和紅色淹沒，幾乎不可能看到這些波長。

惠普斯所拍到的橙色極光，成因是由紅光和綠光混合所產生的，只有當紅色和綠色極光的垂直帶完全重疊時才會發生這種情況，也因此非常罕見。

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