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日本北海道出現「低緯度極光」夜空染成淡紅色美炸

日本北海道名寄市1日晚間夜空出現淡紅色「低緯度極光」。（圖擷自「@KAGAYA_11949」X）

日本北海道名寄市1日晚間夜空出現淡紅色「低緯度極光」。（圖擷自「@KAGAYA_11949」X）

2023/12/02 14:59

〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道名寄市1日晚間夜空被觀測到出現淡紅色「低緯度極光」，名寄市天文台今於X發布美麗極光的縮時影片，消息曝光引起各界關注。

根據日本放送協會（NHK）報導，極光是太陽表面發生爆炸現象的「閃焰」所釋放帶電粒子，與地球上空空氣分子碰撞後的發光現象。據了解，極光主要發生在具有磁場的行星上的高緯度區域，發生大規模「閃焰」時在較低緯度地區也可能出現極光，因此被稱為「低緯度極光」

北海道名寄市立天文台指出，從11月29日發生「閃焰」以來持續進行觀測，沒想到昨晚10點左右當地北部天空發現低緯度極光，夜空呈現淡紅色。

名寄市立天文台說明，北極圈、南極圈出現的極光多為藍色和綠色，不過「低緯度極光」的特色是呈現淡紅色；另，因太陽活動將活躍至2025年，未來仍有可能在北海道觀測到極光。

此外，部分網友於社群平台也陸續分享在北海道各地看到極光美景。日本星空攝影師KAGAYA於北海道美幌町拍攝照片可見，夜空因極光變成粉紅色的美景。

據悉，北海道東部陸別町於今年2月、4月以及11月，曾3度被觀測到出現「低緯度極光」。

日本北海道名寄市1日晚間夜空出現淡紅色「低緯度極光」。（圖擷自「@kitasubaru」X）

日本北海道名寄市1日晚間夜空出現淡紅色「低緯度極光」。（圖擷自「@kitasubaru」X）

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