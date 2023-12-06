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控蘋果刻意讓舊款iPhone降速迫換機 南韓用戶上訴逆轉判賠

南韓首爾明洞蘋果專賣店的標誌，與一名正在使用手機的路人。（歐新社）

南韓首爾明洞蘋果專賣店的標誌，與一名正在使用手機的路人。（歐新社）

2023/12/06 21:55

〔編譯管淑平／綜合報導〕南韓的蘋果智慧手機iPhone用戶，向蘋果公司提起集體訴訟，指控蘋果在iPhone系統軟體更新後刻意降速，使手機運作速度變慢，6日在上訴庭上，法官判決，蘋果公司必須為此賠償提出上訴的7名原告，每人7萬韓元（約1677台幣）。

《韓聯社》6日報導，審理此案的首爾高等法院6日在判決中指出，使用者因為他們的選擇權利受到侵害，造成心理上的損失，為此，蘋果有責任賠償消費者。法官指出，「就算系統軟體更新是意在防止手機斷電，但限制了處理器（CPU）和其他方面的性能表現，蘋果有責任提出充足的說明，協助用戶選擇是否要安裝更新軟體，但是該公司違反了這項義務」。

南韓6萬2000名iPhone用戶，指控蘋果公司在iPhone系統更新後，刻意讓舊款iPhone速度變慢，來迫使使用者買新手機，為此提出集體訴訟，要求蘋果公司賠償每人20萬韓元（約4791台幣）。此案先前在一審法院判原告敗訴，7名原告不服，提出上訴。

不過，高等法院的判決對這7人來說，只是部份勝利，因為原告主張，蘋果的軟體更新，等同散布惡意程式或者損害其iPhone，這一點並未被法官接受。

這起蘋果刻意讓舊款iPhone降速的「電池門」醜聞，起於2017年，蘋果公司面對用戶指控，一開始還否認故意降速，之後才承認這麼做是為了維持電池壽命，並非意在迫使用戶換機。

在首爾高等法院宣判後，蘋果公司發表聲明，表示該公司並未做任何事情，來使其任何產品「刻意減少壽命」，或者「損害用戶體驗來迫使消費者升級（手機）」。

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