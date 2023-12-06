南美麻吉為石油「網內互打」 中國出嘴安撫

委內瑞拉總統馬杜洛5日提議要在與鄰國蓋亞那有主權爭議的地區設州以及核發採礦與原油的許可。（法新社）

2023/12/06 18:41

〔編譯張沛元／綜合報導〕委內瑞拉與蓋亞那的領土爭議緊張情勢5日升高，委內瑞拉看似執意要在被蓋亞那治理多年的區域設立行政區與開採石油，蓋亞那則怒嗆要找聯合國安全理事會討公道；與委內瑞拉關係密切的中國6日說，支持委內瑞拉與蓋亞那兩國妥善解決邊界問題。

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）5日提議要在過去1世紀都由鄰國蓋亞那治理的1個地區設立名叫「蓋亞那埃塞奎博」（Guayana Esequiba）的州，並稱應立即核發該區的石油、天然氣與礦產的開採許可。

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蓋亞那總統阿里（Irfaan Ali）則稱馬杜洛的言論是對蓋亞那的「直接威脅」，拒絕接受馬杜洛宣布的措施。

3日，委內瑞拉就該區的命運舉行不具約束力但具爭議性的公投，其結果自然是高達95％的選民「贊成」設州。馬杜洛因此對獲得蓋亞那特許授權在該區執業的石油公司下達出最後通牒，要求他們在3個月內撤離；此外，委內瑞拉還打算在爭議區進行人口普查與發放身分證。

蓋亞那稍早曾企圖透過海牙的國際法院（International Court of Justice, ICJ）阻止委內瑞拉公投但未果，4日稍早，蓋亞那稱委內瑞拉公投後若採取任何行動，蓋亞那將轉向聯合國安理會求助，將引用《聯合國憲章》第41與42條，即授權制裁或軍事行動，以維持或恢復國際和平與安全。

委內瑞拉、蓋亞那緊張情勢升高，中國外交部發言人汪文斌6日在例行記者會上被問到，是否支持委內瑞拉的領土主張，以及是否擔心委內瑞拉入侵蓋亞那？他回答說，委蓋皆為中國好友，中方一貫尊重各國的主權和領土完整，歷來支持％通過友好協商，妥善解決邊界劃分問題。

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