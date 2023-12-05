熊貓外交走向終點 英國送走最後2隻

蘇格蘭愛丁堡的熊貓「陽光」（左）與「天天」，已於4日搭機返回中國。（圖擷取自愛丁堡動物園臉書）

2023/12/05 16:26

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國最後的兩隻大熊貓「陽光」與「甜甜」，11月4日被送上返回中國的飛機，宣告中國的熊貓外交，在英國徹底終結

英國廣播公司（BBC）報導，當地時間4日13點40分（台灣時間同日晚間9點40分）左右，「甜甜」和「陽光」從蘇格蘭愛丁堡機場機場出發，前往中國成都。兩隻熊貓被裝在特製的金屬箱中，登上1架中國南方航空波音777貨機，展開13小時的返鄉飛行旅程。

請繼續往下閱讀...

報導中說，由於繁殖計畫未能產下熊貓寶寶，中國向蘇格蘭提供的12年熊貓租約也隨之結束。隨著飛機起飛，中國在英國的熊貓外交劃上了句號。

中國自1994年開始推動熊貓外交，四川稀有動物貓熊以租借或贈送方式送往各國動物園展示。但事實上獲得熊貓一方仍需支付租金，加上龐大養育費用，讓許多動物園吃不消。

以「陽光」和「甜甜」為例，據相關機構統計，牠們2011年被送抵英國後，10年租約外加2年延期，愛丁堡動物園花在這兩隻熊貓身上的費用合計高達2000萬英鎊（約新台幣7.9億元），讓許多英國人質疑這筆巨額花銷是否值得。

從今年初開始，全球多個國家紛紛將本國的熊貓送回中國，掀起了一波又一波熊貓回國潮。上個月，美國剛剛送走了華盛頓動物園的3隻熊貓。如今美國僅剩下亞特蘭大動物園中的4隻熊貓，而牠們的租約也將於明年到期。

在愛丁堡動物園度過12 年時光的熊貓「陽光」和「甜甜」被裝在金屬箱內，在愛丁堡機場登上中國南方航空的貨機，開始返回中國的旅程。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法