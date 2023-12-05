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中國版賓果單人狂中近5萬注 抱走9.7億元免繳稅引造假疑雲

中國福利彩票的「快樂8」遊戲，近來傳出單人抱走4萬9250注「選7中7」，抱走2.2億人民幣（約新台幣9.7億元）。（歐新社）

中國福利彩票的「快樂8」遊戲，近來傳出單人抱走4萬9250注「選7中7」，抱走2.2億人民幣（約新台幣9.7億元）。（歐新社）

2023/12/05 11:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國福利彩票「快樂8（玩法類似於台彩BINGO BINGO賓果賓果）」遊戲，近來傳出單人抱走4萬9250注「選7中7」獎項，獎金總計2.2億人民幣（約新台幣9.7億元），而且由於單注未超過扣稅額度還不用繳稅，讓對岸網路質疑是造假讓特定人士中獎。

綜合中媒報導，中國「快樂8」彩券，是在1至80當中開出20個號碼，民眾可選擇1至10個號碼進行投注，「選1」至「選10」各有不同獎金配置且每天開出1期，在12月2日出現驚人的5萬159注「選7中7」頭獎，其中4萬9250注為同一人所購買。

據了解，這名幸運玩家是在江西省南昌市西湖區下注，2日晚間7時26分先在一間彩券行裡買了100人民幣（約新台幣441元），晚間7時30分又跑到另一間並大手筆花了近10萬人民幣（約新台幣44萬元），投注快樂8的「選7」玩法並全部對中。

「選7中7」頭獎原本為1萬人民幣（約新台幣4.4萬元），但由於這名玩家買了4萬9250注，超過中國福彩的賠付上限，因此每注實際能夠拿到4475人民幣（約新台幣1.97萬元），沒有達到1萬人民幣的扣稅額度。

在南昌市西湖區經營彩券行的饒姓女子表示，她不清楚這名買家是在哪間購買的，但她們當地的群組有在流傳彩券擷圖。饒女坦言，很少有見過花那麼多錢還精準投注的。

事實上，快樂8」近1個月來所開出的「選7中7」頭獎，平均每期都是兩位數左右，就算是較多的11月14日也只有320注，因此12月2日的5萬多注自然會引發討論。

有中國網友感嘆「吃相太難看了吧」、「買彩券的都冤大頭」、「徹底不裝了」、「現在取錢都那麼直接了？」也有網友笑稱這名玩家可能是「穿越了」，亦即從未來回到現在，這樣才能精準命中7個號碼還知道要買那麼多注。

中國「快樂8」彩券獎金配置。（圖擷自新浪網站）

中國「快樂8」彩券獎金配置。（圖擷自新浪網站）

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