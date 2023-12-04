北京下達「外媒翻譯禁令」 進一步對西方媒體加強管控

為了防止西方國家的思想或觀點流入中國，中國持續加強管制西方媒體。中國上海1家知名媒體今年7月在總裁更換為中共幹部後，在內部下達了「外媒翻譯禁令」。（取自網路）

2023/12/04 17:17

〔編譯盧永山／綜合報導〕為了防止西方國家的觀點流入中國，中國持續加強管制西方媒體。根據南韓《朝鮮日報》11月30日報導，中國上海1家知名媒體今年7月在總裁更換為中共幹部後，在內部下達了「外媒翻譯禁令」，不得已必須使用外媒報導時，可引用官媒《新華社》所使用中文報導的內容。而這家媒體的記者先前以積極翻譯並介紹美國《紐約時報》、《華爾街日報》、《彭博》等西方媒體報導而備受矚目，公司突然限制了這個慣例。

對此，北京1名宣傳業人士分析，近來中國媒體引用外媒報導受到審查的情況不斷增加，這是高度控制外媒報導內容流入中國的措施；中國正在擴大媒體管制力道，此舉旨在封鎖外部聲音，建構將中國領導階層的意志分毫不差地傳達給民眾的系統。

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早在2016年中國就已經封鎖了美國《時代》雜誌、英國《經濟學人》等主要西方媒體的網站，中國民眾需要使用付費的虛擬私人網路（VPN）才能登入這些海外網站；在這種情況下，有評論認為，中國大幅限制中媒引用外媒報導，是試圖從源頭切斷外部的聲音流入國內。

此外，近幾年來，中國政府加強了對中國國家主席習近平接待國賓或主要政治活動等的媒體出入管制，現場受邀的媒體由中國國營的《中央電視台》（CCTV）、《新華社》和符合對外宣傳要求的1、2家官媒組成，因此，中國媒體上有關習近平的新聞中所使用的特定用語出現了千篇一律的現象。

中國學界的外交、政治專家中，也只有少數通過政府審核的人，能夠出現在當地媒體的報導中，而且也只是一再重申代表政府立場的言論。1位中國媒體記者自嘲：「如今，中國媒體只能獨立採訪國家大小事中的『小事』。」

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