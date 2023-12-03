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BMW休旅系列安全氣囊恐致死傷 在美國召回近500輛掀隱憂

BMW休旅車系列駕駛座所使用的日本高田安全氣囊出問題，在全美召回近500輛，並引起不少擔憂。（歐新社）

BMW休旅車系列駕駛座所使用的日本高田安全氣囊出問題，在全美召回近500輛，並引起不少擔憂。（歐新社）

2023/12/03 13:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國汽車安全監管機構表示，BMW休旅車系列駕駛座所使用的日本高田安全氣囊，可能會在碰撞中爆炸並射出金屬片，導致車內人員死傷，在全美召回近500輛，並引起不少擔憂。

據《美聯社》報導，這次召回的為2014年出廠的X3、X4和X5休旅車系列，共計486輛，這讓外界對在3000多萬輛汽車裡同款高田安全氣囊憂心忡忡，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）已著手進行調查。

據了解，高田公司曾有1款安全氣囊使用揮發性硝酸銨製造小爆炸，藉此迅速充氣，但暴露在高溫和潮濕的環境後，這種化學物質會逐漸變質，有可能遭錯誤引爆並噴出金屬片。

自2009年5月以來，美國至少有26人因揮發性硝酸銨高田安全氣囊死亡，全球範圍則至少有30人喪命、約400人受傷，並且引發美國史上最大規模的汽車召回行動，至少6700萬輛車子被叫回維修，全球總計達1億輛，最終導致高田公司破產。

至於這次所涉及的X系列休旅車，其高田安全氣囊使用的是吸濕化學物質（乾燥劑），不屬於先前召回的範圍，但NHTSA指稱，2014年X3的駕駛座安全氣囊有破裂狀況，BMW初步資料顯示2014年2月22日至2014年3月7日期間有製造問題。

涉及這款乾燥劑高田安全氣囊的包括20家汽車與卡車製造商，大約有200多車款、總計超過3000萬輛，包括本田、豐田、福特、三菱、NISSAN、通用汽車、斯泰蘭蒂斯、特斯拉、BMW、Jaguar Land Rover、梅賽德斯-賓士、Subaru、法拉利、麥拉倫、保時捷、馬自達、卡爾瑪、菲斯克、Spartan消防車等等。

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