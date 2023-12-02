中國呼吸道病例激增 美國5參議員促拜登頒布旅行禁令

北京市一所兒童醫院門診區，擠滿等待看病的孩子和家長。（法新社）

2023/12/02 16:09

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國境內近日爆發一波又一波呼吸道疾病病例，美國聯邦參議院5名共和黨籍議員1日去函總統拜登，要求政府對中國頒布旅行禁令，直至更了解這種新疾病帶來的危險。

《路透》2日報導，該封信函由參院情報委員會共和黨領袖魯比歐、議員史考特（Rick Scott）、范斯（J. D. Vance）、塔伯維爾（Tommy Tuberville）和布勞恩（Mike Braun）等人共同簽署。信中強調，在COVID-19大流行期間，中共對真相的混淆和缺乏透明度，剝奪美國認識疾病及其起源的契機，「我們應該立即限制美中之間的旅行，直到我們更了解這種新疾病帶來的危險」。

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5人還提到，2020年時任美國總統川普對中國實施的旅行禁令，為正確的行動方針，拜登政府應該比照辦理，「許多人批評他（川普）的決定受到仇外心理影響，但歷史和常識表明他的決定是正確的」。

自10月中旬以來，中國衛生官員發現一系列呼吸道疾病，中國北方大批兒童受感染。世界衛生組織（WHO）11月22日向中國提出正式請求，要求提供有關兒童呼吸道疾病和所報告的兒童聚集性肺炎病例增加的詳細情況，引起全球關注。

拜登政府一名官員表示，美國正密切監測中國呼吸道疾病上升的情況。他補充，目前看到季節性趨勢，不過「沒有異常情況」，「目前沒有跡象表明美國急診室患者與中國呼吸道疾病爆發之間有關聯」。

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇在回應魯比歐等5人信函時表示，「有關說法純屬惡意捏造，中方堅決反對」。

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