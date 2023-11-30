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消失87年！科學家重新發現可在沙中「游泳」的溫氏金鼴鼠

溫氏金鼴鼠自1936年後就沒有被正式目擊過，一直被懷疑是否已經滅絕，直到近日科學家在南非沙丘上找到了消失87年的溫氏金鼴鼠蹤跡。（法新社）

溫氏金鼴鼠自1936年後就沒有被正式目擊過，一直被懷疑是否已經滅絕，直到近日科學家在南非沙丘上找到了消失87年的溫氏金鼴鼠蹤跡。（法新社）

2023/11/30 17:09

〔即時新聞／綜合報導〕只生存南非的溫氏金鼴鼠（De Winton's golden mole）自1936年後就沒有被正式目擊過，一直被懷疑是否已經滅絕，直到近日科學家利用環境DNA（eDNA）與嗅探犬，在南非沙丘上找到了消失87年的溫氏金鼴鼠蹤跡。

綜合外媒報導，溫氏金鼴鼠只在南非西北海岸一小片地區發現過，牠幾乎沒有視覺，大部分時間都在地下度過，有著金色外毛，溫氏金鼴鼠可以輕鬆穿過沙子，彷彿在沙丘內「游泳」，走過後的通道立即塌陷，很少留下痕跡，個性膽怯的牠，利用極其敏感的聽力，在接收地表振動後迅速躲藏，所以難以被發現。

溫氏金鼴鼠自1936年後就沒有被正式目擊過，被非營利動保組織「回到野外」（Re:wild）列為25大「最想找到的失落物種名單」之一。

有科學家採集了當地沙丘中的環境DNA，所謂的環境DNA，是動物以皮膚、毛髮或體液的形式散發到環境中的遺傳訊息，並使用嗅探犬來幫助在廣闊的沙丘中尋找溫氏金鼴鼠蹤跡。

團隊花了數個月的時間，平均每天要在沙丘上走上18公里，最後終於發現了新的足跡和洞穴，以及2隻溫氏金鼴鼠，證實溫氏金鼴鼠並未滅絕，同時種群健康，這也是25大「最想找到的失落物種名單」中，第11個被重新發現的物種。

溫氏金鼴鼠可以輕鬆穿過沙子，彷彿在沙丘內「游泳」，走過後的通道立即塌陷，很少留下痕跡。（法新社）

溫氏金鼴鼠可以輕鬆穿過沙子，彷彿在沙丘內「游泳」，走過後的通道立即塌陷，很少留下痕跡。（法新社）

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