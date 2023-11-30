誇張！沖繩宮古島海底堆滿5000多顆高爾夫球 居民憂汙染海洋

日本知名離島宮古島的當地居民發現有大量「高爾夫球」堆積在海底，推估高達5000多顆，引發居民和專家的疑慮，擔心這些海洋垃圾可能會造成海洋污染。（圖擷取自@a4444888 社群平台「X」）

2023/11/30 15:03

〔即時新聞／綜合報導〕日本沖繩縣觀光旅遊產業極為發達，該縣多座離島以充滿大片未遭受破壞、生態豐富的自然環境聞名，更因此成為重要的觀光資源之一。然而沖繩近日卻傳出，知名離島宮古島當地居民發現有大量「高爾夫球」堆積在海底，推估高達5000多顆，引發居民和專家的疑慮，擔心這些海洋垃圾可能會造成海洋污染。

綜合《富士新聞網》等日媒報導，以碧海藍天及白色沙灘聞名的宮古島，當地民眾近日潛入海中時，意外發現有許多一顆顆的白色球形物體，堆滿了海底，起出他們還以為這些物體只是小石頭，不料仔細一看後才發現，這些物體竟全都是高爾夫球。報導指出，拍攝現場的附近海岸正好有一座高爾夫球場，因此這些球被認為很可能都是從球場擊出，最後落進海裡。

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由於數量非常驚人，當地許多民眾為了守護家鄉海洋生態，自行組織團隊前往海底打撈並展開進行清理作業。發起的負責人若林泰介表示，他們僅花了1小時，就回收到了529顆球，然而儘管他們努力進行清理，甚至裝滿所有容器，但回收的球仍相當有限，目前回收的數量僅是一小部分，推估至少還有超過5000顆球躺在海中。

海洋生物專家宮內幸雄則指出，「經過一段時間後，這些海底的高爾夫球就會開始劣化、變質，同時會釋放出有毒物質，我認為這可能會對海洋生物造成各種危害。」；宮古島沿岸的一座高爾夫球場受訪時僅表示，他們每年都會進行1次清理作業，今後也會持續進行。

另據報導指出，宮古島今年4月也曾發生一名70多歲的男子被警方抓到，故意將高爾夫球打入海中，最後男子警方以違反廢棄物處理法，罰款30萬日圓（約新台幣6.1萬元）。

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