為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

誇張！沖繩宮古島海底堆滿5000多顆高爾夫球 居民憂汙染海洋

日本知名離島宮古島的當地居民發現有大量「高爾夫球」堆積在海底，推估高達5000多顆，引發居民和專家的疑慮，擔心這些海洋垃圾可能會造成海洋污染。（圖擷取自@a4444888 社群平台「X」）

日本知名離島宮古島的當地居民發現有大量「高爾夫球」堆積在海底，推估高達5000多顆，引發居民和專家的疑慮，擔心這些海洋垃圾可能會造成海洋污染。（圖擷取自@a4444888 社群平台「X」）

2023/11/30 15:03

〔即時新聞／綜合報導〕日本沖繩縣觀光旅遊產業極為發達，該縣多座離島以充滿大片未遭受破壞、生態豐富的自然環境聞名，更因此成為重要的觀光資源之一。然而沖繩近日卻傳出，知名離島宮古島當地居民發現有大量「高爾夫球」堆積在海底，推估高達5000多顆，引發居民和專家的疑慮，擔心這些海洋垃圾可能會造成海洋污染。

綜合《富士新聞網》等日媒報導，以碧海藍天及白色沙灘聞名的宮古島，當地民眾近日潛入海中時，意外發現有許多一顆顆的白色球形物體，堆滿了海底，起出他們還以為這些物體只是小石頭，不料仔細一看後才發現，這些物體竟全都是高爾夫球。報導指出，拍攝現場的附近海岸正好有一座高爾夫球場，因此這些球被認為很可能都是從球場擊出，最後落進海裡。

由於數量非常驚人，當地許多民眾為了守護家鄉海洋生態，自行組織團隊前往海底打撈並展開進行清理作業。發起的負責人若林泰介表示，他們僅花了1小時，就回收到了529顆球，然而儘管他們努力進行清理，甚至裝滿所有容器，但回收的球仍相當有限，目前回收的數量僅是一小部分，推估至少還有超過5000顆球躺在海中。

海洋生物專家宮內幸雄則指出，「經過一段時間後，這些海底的高爾夫球就會開始劣化、變質，同時會釋放出有毒物質，我認為這可能會對海洋生物造成各種危害。」；宮古島沿岸的一座高爾夫球場受訪時僅表示，他們每年都會進行1次清理作業，今後也會持續進行。

另據報導指出，宮古島今年4月也曾發生一名70多歲的男子被警方抓到，故意將高爾夫球打入海中，最後男子警方以違反廢棄物處理法，罰款30萬日圓（約新台幣6.1萬元）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
能體驗「被恐龍追殺」！ 沖繩新主題樂園「JUNGLIA」2025年開幕
2023/11/28 19:16

能體驗「被恐龍追殺」！ 沖繩新主題樂園「JUNGLIA」2025年開幕
夏威夷突然出現「芭比粉紫水塘」 專家：恐是乾旱造成
2023/11/11 14:37

夏威夷突然出現「芭比粉紫水塘」 專家：恐是乾旱造成

光南大批發年終慶！60支哀鳳15大方送
中國夫婦赴沖繩旅遊抓走682隻寄居蟹 被逮竟稱想吃
2023/06/20 14:46

中國夫婦赴沖繩旅遊抓走682隻寄居蟹 被逮竟稱想吃
驚喜再現！上次捕獲是1960年 沖繩再度發現儒艮蹤跡
2022/12/16 15:59

驚喜再現！上次捕獲是1960年 沖繩再度發現儒艮蹤跡

尖點科技導入能管系統 邁向永續未來
海中滿滿高爾夫球 少女為救環境花2年打撈5萬顆
2019/01/19 23:47

海中滿滿高爾夫球 少女為救環境花2年打撈5萬顆
中客闖入追袋鼠還野餐 澳洲高爾夫球場頭痛
2016/12/14 09:18

中客闖入追袋鼠還野餐 澳洲高爾夫球場頭痛
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播