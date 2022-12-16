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    驚喜再現！上次捕獲是1960年 沖繩再度發現儒艮蹤跡

    科學家日前證實，沖繩宮古島海域採集到的大型草食性動物糞便含儒艮DNA。示意圖。（美聯社）

    科學家日前證實，沖繩宮古島海域採集到的大型草食性動物糞便含儒艮DNA。示意圖。（美聯社）

    2022/12/16 15:59

    〔即時新聞／綜合報導〕瀕臨絕種的儒艮，各國長年來不斷發出警訊，要求關注儒艮的生存危機，而日本近日傳出一則好消息。沖繩自1960年代最後一次捕獲儒艮後，近年來陸續觀察到沿海疑似出現儒艮，終於在日前證實了宮古島海草田採集到含有儒艮DNA的糞便。消息一出，振奮人心，科學家期望可以透過新技術，識別出更多資訊。

    綜合日媒報導，日前沖繩環境科學中心與NHK等聯合研究小組宣布，在宮古群島的伊良部島海域，發現可能吸引儒艮棲息的海草田，進行糞便採集與分析後，檢測出含有儒艮的DNA。沖繩環境科學中心所長表示，最後一次捕獲儒艮是在1960年代，近幾年接獲一名男子通報，在漁船上飛空拍機，意外捕捉到疑似儒艮的身影。

    專家看過照片後，透過顏色、身形、位置判斷很有可能是儒艮，因此展開一系列的調查，聯合研究小組在沖繩附近海域的海草田安裝了高靈敏度水下攝影機，以及水下麥克風。經過幾個月的等待，錄到了疑似儒艮吃海草的聲音，並採集到大型草食動物的排泄物。在11個地點，收集到了約30個糞便，其中有4個地點的糞便檢測出了儒艮DNA。

    對於此次的調查結果，沖繩環境科學中心所長Hiroyuki Ozawa表示，終於獲得了證實儒艮存在的證據，這是在考量儒艮是否滅絕的過程中，非常重要的發現。他同時表示，這次的研究要歸功於新的研究方法，靈感來自於澳洲研究人員過去從糞便識別昆蟲的技術，雖然對於棲息地、族群數量、生態等方面仍有許多未知，但很期待未來研究發展。

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