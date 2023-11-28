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北韓稱偵察衞星拍到美國白宮及五角大廈 金正恩已收到畫面

北韓上週發射1枚軍事偵察衛星，引發各國關注。（美聯社）

北韓上週發射1枚軍事偵察衛星，引發各國關注。（美聯社）

2023/11/28 12:28

〔即時新聞／綜合報導〕北韓上週發射1枚軍事偵察衛星，引發各國關注。今日韓媒消息指出，北韓聲稱該偵察衛星拍到了美國白宮和五角大廈的衛星影像，且北韓領導人金正恩已收到相關畫面。

綜合媒體報導，北韓官媒朝中社今日報導指出，金正恩於27日上午及28日凌晨聽取關於25日至28日偵察衛星運用準備情況的匯報，其中包括平壤時間27日晚間11時35分53秒拍攝的美國維吉尼亞州諾福克海軍基地、紐波特紐斯造船及船塢公司，還有機場的衛星影像，其中包含4艘美軍航空母艦，以及同日晚間11時36分25秒拍攝的白宮和五角大廈等的衛星圖像。

北韓聲稱，於21日晚間發射升空的偵察衛星拍攝了韓半島、關島和夏威夷等韓美主要軍事基地。不過北韓方面並未公開相關衛星照片。

北韓先前曾表示，該偵察衛星將經過7至10天的微調程序，之後將於12月1日起開始執行偵察任務。不過朝中社報導稱，該偵察衛星的微調進程正在加速，將提前1到2天結束。

外媒報導提到，截至目前外界尚未確認，這顆衛星是否正在運行，北韓也尚未向外界公佈該衛星所拍攝的任何影像。

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