香港公僕辭職率創新高 500多名公務員拒簽擁護港府聲明

在2019年的「反送中」抗爭後，香港警務人員嚴重流失，從2018年的2萬9398人，減至2萬7290人，4年間流失2000人。（路透檔案照）

2023/11/23 06:01

〔國際新聞中心／綜合報導〕香港在實施國安法後，公務員掀起離職潮！港府公務員事務局向立法會提交的文件顯示，2021/22和2022/23年度分別有近4000人辭職，辭職人數比2020/21年度的不到2000人倍增，創下1997年主權移交中國以來新高。

香港立法會公務員及資助機構員工事務委員會20日討論公務員編制問題，港府公務員事務局向立法會提交的文件顯示，2021/22和2022/23年度分別流失1萬487和1萬100名公務員，兩個年度的流失率分別為5.9％和5.7％，而2020/21年度的流失率則約4.8％。

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綜合香港媒體和自由亞洲電台（RFA）等報導，港府要求在2020年7月1日或之後入職、按非公務員聘用條款聘用的政府雇員簽署聲明，擁護「基本法」及效忠香港特區，做為聘用條件之一。公務員事務局長楊何蓓茵表示，535名非公務員合約全職和兼職雇員，因不理會、拒簽或拒絕交回宣誓擁護「基本法」及效忠特區聲明，全數離職。

公務員事務局提供的資料顯示，截至今年6月30日共聘用9468名全職非公務員合約雇員，比2006年6月30日的高峰期減少約9000人，即約49％。除雇員大減外，楊何蓓茵表示，至今年3月31日公務員編制約19.2萬個職位，實際員額約17.4萬，出現1.8萬個空缺，坦承情況「不理想」，但仍堅稱辭職率已放緩，並未對港府運作造成太大影響。

在2022/23年度流失的1萬100名公務員，主要原因是退休，佔總人數約58％，另有近4000人辭職，辭職率逾2.2％。據《明報》報導，辭職率為香港主權移交以來最高。

另一方面，在2019年的「反送中」抗爭後，香港警務人員也嚴重流失。曾擔任港府保安局局長的新民黨立法會議員黎棟國指出，目前「舊制」（即2000年6月1日前入職）約9000人無法服務至60歲，紀律部隊工會多次反映人手問題，都不得要領。

據報導，香港警察已從2018年的2萬9398人，減少至2萬7290人，4年間流失2000人。即使2022年起警隊的招聘活動已拓展至廣東省及福建省，招募人數仍持續下滑。2019/2020年度招募874人，2021/2022年降至654人，每年流失比招募人數多。

香港公務員工會聯合會總幹事梁籌庭向RFA表示，近年公務員流失率始終居高不下，原因包括退休、辭職及移民，還有若干「政治」因素，「講得白一些，又要宣誓，還有加入公務員將來就不能移民台灣，還有現在組織『救火隊』，除了本份的工作，有什麼天災人禍的時候就要出動，他們嘗試過後覺得不願意，就辭職了。」

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