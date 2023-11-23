為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

香港公僕辭職率創新高 500多名公務員拒簽擁護港府聲明

在2019年的「反送中」抗爭後，香港警務人員嚴重流失，從2018年的2萬9398人，減至2萬7290人，4年間流失2000人。（路透檔案照）

在2019年的「反送中」抗爭後，香港警務人員嚴重流失，從2018年的2萬9398人，減至2萬7290人，4年間流失2000人。（路透檔案照）

2023/11/23 06:01

〔國際新聞中心／綜合報導〕香港在實施國安法後，公務員掀起離職潮！港府公務員事務局向立法會提交的文件顯示，2021/22和2022/23年度分別有近4000人辭職，辭職人數比2020/21年度的不到2000人倍增，創下1997年主權移交中國以來新高。

香港立法會公務員及資助機構員工事務委員會20日討論公務員編制問題，港府公務員事務局向立法會提交的文件顯示，2021/22和2022/23年度分別流失1萬487和1萬100名公務員，兩個年度的流失率分別為5.9％和5.7％，而2020/21年度的流失率則約4.8％。

綜合香港媒體和自由亞洲電台（RFA）等報導，港府要求在2020年7月1日或之後入職、按非公務員聘用條款聘用的政府雇員簽署聲明，擁護「基本法」及效忠香港特區，做為聘用條件之一。公務員事務局長楊何蓓茵表示，535名非公務員合約全職和兼職雇員，因不理會、拒簽或拒絕交回宣誓擁護「基本法」及效忠特區聲明，全數離職。

公務員事務局提供的資料顯示，截至今年6月30日共聘用9468名全職非公務員合約雇員，比2006年6月30日的高峰期減少約9000人，即約49％。除雇員大減外，楊何蓓茵表示，至今年3月31日公務員編制約19.2萬個職位，實際員額約17.4萬，出現1.8萬個空缺，坦承情況「不理想」，但仍堅稱辭職率已放緩，並未對港府運作造成太大影響。

在2022/23年度流失的1萬100名公務員，主要原因是退休，佔總人數約58％，另有近4000人辭職，辭職率逾2.2％。據《明報》報導，辭職率為香港主權移交以來最高。

另一方面，在2019年的「反送中」抗爭後，香港警務人員也嚴重流失。曾擔任港府保安局局長的新民黨立法會議員黎棟國指出，目前「舊制」（即2000年6月1日前入職）約9000人無法服務至60歲，紀律部隊工會多次反映人手問題，都不得要領。

據報導，香港警察已從2018年的2萬9398人，減少至2萬7290人，4年間流失2000人。即使2022年起警隊的招聘活動已拓展至廣東省及福建省，招募人數仍持續下滑。2019/2020年度招募874人，2021/2022年降至654人，每年流失比招募人數多。

香港公務員工會聯合會總幹事梁籌庭向RFA表示，近年公務員流失率始終居高不下，原因包括退休、辭職及移民，還有若干「政治」因素，「講得白一些，又要宣誓，還有加入公務員將來就不能移民台灣，還有現在組織『救火隊』，除了本份的工作，有什麼天災人禍的時候就要出動，他們嘗試過後覺得不願意，就辭職了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
新書爆內幕 黃之鋒曾尋求美領館庇護遭拒
2023/11/08 20:27

新書爆內幕 黃之鋒曾尋求美領館庇護遭拒
台灣因《港區國安法》退賽 香港同志運動會在反對聲中舉行
2023/11/04 22:20

台灣因《港區國安法》退賽 香港同志運動會在反對聲中舉行

高雄亞灣開發再進化(高市府廣告)
國安法脅迫異議者 黎智英子赴美籲國際譴責強權
2023/09/08 14:34

國安法脅迫異議者 黎智英子赴美籲國際譴責強權

京站週年慶 狂抽百萬名車開回家
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播