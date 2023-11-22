南非國會籲政府關閉以色列使館 暫停兩國外交關係

南非國會21日表決通過1項決議，呼籲政府關閉以色列駐南非大使館，並暫停兩國外交關係。（歐新社資料照）

2023/11/22 14:08

〔即時新聞／綜合報導〕南非國會21日表決通過1項決議，呼籲政府關閉以色列駐普勒托利亞（Pretoria）大使館，並暫停兩國外交關係，直到以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）達成長時間的停火協議。

據《路透》報導，決議僅具象徵意義，是否執行將交由南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）領導的政府決定。21日的表決中，南非國會以248票同意、91票反對的壓倒性優勢，通過該項決議。

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南非總統辦公室發言人馬格溫雅（Vincent Magwenya）表示，拉瑪佛沙「注意並讚揚」了國會對南非、以色列外交關係的建議，特別是針對大使館的條款。馬格溫雅說：「總統和內閣正受理此事，這仍是國家行政部門的責任。」

拉瑪佛沙和南非外交部官員此前不斷公開批評以色列，抨擊其在人口稠密的加薩走廊（Gaza Strip）發動毀滅性軍事行動；近日更呼籲國際刑事法院（ICC）調查以軍潛在的戰爭罪行。

以色列大使館沒有立即發表回應。以色列駐普勒托利亞大使20日已被緊急召回特拉維夫（Tel Aviv），欲在南非國會表決前進行磋商。

本次南非國會的決議，由反對黨「經濟自由鬥士」（EFF）在上週提出；南非執政黨「非洲民族國會」（African National Congress，ANC）則承諾延續南非第一位民選總統曼德拉（Nelson Mandela） 的核心外交立場，即聲援巴勒斯坦人、支持巴勒斯坦建國。

非洲民族國會黨主席馬喬迪納（Pemmy Majodina）修改了決議中呼籲關閉以色列大使館、中止外交關係的要點，補充了「直到以色列同意停火，且承諾遵守停火協議。聯合國推動的和談，其結果必須帶來公正、可持續和永久的和平」等字句。

數十年來，南非持續支持巴勒斯坦人在遭以色列佔領的土地上建國；該國政治人物多將巴勒斯坦人的困境，與南非種族隔離時期黑人的困境相提並論，但始終遭以色列嚴正否認。

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