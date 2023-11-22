為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

南非國會籲政府關閉以色列使館 暫停兩國外交關係

南非國會21日表決通過1項決議，呼籲政府關閉以色列駐南非大使館，並暫停兩國外交關係。（歐新社資料照）

南非國會21日表決通過1項決議，呼籲政府關閉以色列駐南非大使館，並暫停兩國外交關係。（歐新社資料照）

2023/11/22 14:08

〔即時新聞／綜合報導〕南非國會21日表決通過1項決議，呼籲政府關閉以色列駐普勒托利亞（Pretoria）大使館，並暫停兩國外交關係，直到以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）達成長時間的停火協議。

據《路透》報導，決議僅具象徵意義，是否執行將交由南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）領導的政府決定。21日的表決中，南非國會以248票同意、91票反對的壓倒性優勢，通過該項決議。

南非總統辦公室發言人馬格溫雅（Vincent Magwenya）表示，拉瑪佛沙「注意並讚揚」了國會對南非、以色列外交關係的建議，特別是針對大使館的條款。馬格溫雅說：「總統和內閣正受理此事，這仍是國家行政部門的責任。」

拉瑪佛沙和南非外交部官員此前不斷公開批評以色列，抨擊其在人口稠密的加薩走廊（Gaza Strip）發動毀滅性軍事行動；近日更呼籲國際刑事法院（ICC）調查以軍潛在的戰爭罪行。

以色列大使館沒有立即發表回應。以色列駐普勒托利亞大使20日已被緊急召回特拉維夫（Tel Aviv），欲在南非國會表決前進行磋商。

本次南非國會的決議，由反對黨「經濟自由鬥士」（EFF）在上週提出；南非執政黨「非洲民族國會」（African National Congress，ANC）則承諾延續南非第一位民選總統曼德拉（Nelson Mandela） 的核心外交立場，即聲援巴勒斯坦人、支持巴勒斯坦建國。

非洲民族國會黨主席馬喬迪納（Pemmy Majodina）修改了決議中呼籲關閉以色列大使館、中止外交關係的要點，補充了「直到以色列同意停火，且承諾遵守停火協議。聯合國推動的和談，其結果必須帶來公正、可持續和永久的和平」等字句。

數十年來，南非持續支持巴勒斯坦人在遭以色列佔領的土地上建國；該國政治人物多將巴勒斯坦人的困境，與南非種族隔離時期黑人的困境相提並論，但始終遭以色列嚴正否認。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
以色列通過協議 休戰4天換哈瑪斯釋放50名人質
2023/11/22 10:12

以色列通過協議 休戰4天換哈瑪斯釋放50名人質
求饒？哈瑪斯擬釋70人質 放話盼換以色列停火5天
2023/11/14 08:22

求饒？哈瑪斯擬釋70人質 放話盼換以色列停火5天

台中Q4百億大案第一波成績單出爐
以同意每日停火4小時 開闢第二條人道走廊
2023/11/11 05:30

以同意每日停火4小時 開闢第二條人道走廊
死亡人數破1萬人！ 聯合國：加薩已淪為兒童墓地
2023/11/07 09:42

死亡人數破1萬人！ 聯合國：加薩已淪為兒童墓地

京站週年慶 狂抽百萬名車開回家
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播